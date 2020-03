Le fait religieux dans les villes méditerranéennes (XIIe-XVe siècle)

Announcement

Ce quatrième atelier de formation doctorale aura lieu à San Gimignano (Italie), du 8-12 juin 2020.

Argumentaire

Cet atelier de formation doctorale s’inscrit dans le prolongement direct de la Scuola di alti studi dottorali qui, de 2004 à 2016, a constitué un lieu de formation de pointe pour les jeunes chercheurs consacrant leurs recherches à l’étude de la culture locale. Promue par le Centro di Studi sulla civiltà comunale de la Deputazione di Storia Patria per la Toscana, l’école s’est signalée comme l’une des « écoles d’été » les plus qualifiées au niveau international : sur plus de 200 participants, plus de 40 provenaient d’universités non-italiennes.

Depuis 2017, les Ateliers internationaux de formation doctorale sont organisés par le Centro di Studi sulla civiltà comunale de la Deputazione di Storia Patria per la Toscana en collaboration avec le doctorat en histoire (Dottorato di ricerca in Studi storici) des universités de Florence et de Sienne et la Sorbonne Université (Faculté des Lettres – Centre Roland Mousnier). Ils se déroulent à San Gimignano avec le soutien de l’administration municipale locale. Le comité scientifique est composé d’Élisabeth Crouzet-Pavan (Sorbonne Université), Jean-Claude Maire Vigueur (Università di Roma Tre), Giuliano Pinto (Deputazione di Storia Patria per la Toscana) et Andrea Zorzi (Università di Firenze).

L’objectif des ateliers est l’étude des sociétés urbaines du Moyen Âge, en mettant l’accent sur les systèmes politiques et les différentes manifestations de l’imaginaire urbain et en portant le regard sur toutes les villes du bassin méditerranéen – celles de l’Occident chrétien, celles de la zone d’influence byzantine et celles des régions sous domination islamique. Les ateliers offrent un environnement stimulant pour les échanges intellectuels entre spécialistes réputés et jeunes chercheurs en formation, pour favoriser, à travers des moments de discussion et d’échange, le renouvellement de la recherche et l’élargissement des perspectives comparatives.

Les ateliers, multidisciplinaires, prévoient des leçons sur des questions interprétatives vastes dispensées par des professeurs spécialisés et des séminaires organisés par les participants sur leurs sujets de recherche. Les enseignants du quatrième Atelier – consacré au fait religieux dans les villes méditerranéennes (XIIe-XVe siècle) – seront les professeurs Giulia Barone (Università di Roma La Sapienza), Anna Benvenuti (Università di Firenze), Rosalba Di Meglio (Università di Napoli Federico II), Isabella Gagliardi (Università di Firenze), Maria Giuseppina Muzzarelli (Università di Bologna), Mauro Ronzani (Università di Pisa), Francesco Salvestrini (Università di Firenze), Pascal Vuillemin (Université Savoie Mont Blanc).

Les participants doivent être des étudiants doctorants, boursiers de recherche et boursiers post-universitaires dans les disciplines historiques et de « médiévistique » de toutes les universités italiennes et étrangères et de toute nationalité.

La participation à l’atelier est réservée à 14 (quatorze) jeunes chercheurs, choisis à la discrétion du Comité scientifique sur la base d’une évaluation des diplômes et des programmes présentés. Les participants en surnombre ne sont pas autorisés.

Les ateliers ont un caractère résidentiel. Les personnes admises sont tenues d’assister assidûment à toutes les réunions et de conduire durant l’atelier un séminaire sur leurs recherches, selon le programme qui sera rendu officiel au début de l’atelier. Au terme de celui-ci, un certificat de participation sera remis aux participants. Nous nous réservons le droit de refuser un certificat à ceux qui, sans justification, n’auront pas suivi les cours avec assiduité.

L’hospitalité complète est offerte aux candidats retenus, à l’exclusion des frais de déplacement.

Conditions de soumission

Les candidats doivent soumettre :

une demande d’admission avec les coordonnées du candidat, l’indication de son niveau d’études et de son statut général et professionnel actuel, une adresse postale, un numéro de téléphone et un courrier électronique, en utilisant le formulaire disponible sur l’URL suivante : https://drive.google.com/open?id=1c4BDAW00WNBJCb9N3eLmnNp5IKdgkn4r ;

une brève description du projet de recherche en cours (en utilisant le formulaire disponible sur l’URL indiquée supra );

un curriculum vitae de deux pages maximum présentant les études suivies et les activités scientifiques ;

éventuellement, la copie des publications.

On ne prendra pas en compte les demandes omettant de fournir une description du projet de recherche ou dépourvue du formulaire de candidature.

Les demandes doivent être adressées sur la boîte cescc.2011@gmail.com, avec les documents requis en pièces jointes,

au plus tard le 15 avril 2020 .

Les candidats admis à l’atelier seront informés par courrier électronique avant le 5 mai 2020.

Comité scientifique en charge de l’évaluation des candidatures

1. Élisabeth Crouzet-Pavan, Professeur des Universités, Sorbonne Université – Centre Roland Mousnier

2. Jean-Claude Maire Vigueur, ex Professore ordinario, Università di Roma Tre

3. Giuliano Pinto, ex Professore ordinario, Università di Firenze, Presidente della Deputazione di Storia patria per la Toscana

4. Andrea Zorzi, Professore ordinario, Università di Firenze