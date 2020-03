Algérie (XIXe-XXIe siècle) : nouveaux terrains, nouveaux objets

Announcement

Argumentaire

Depuis une vingtaine d’années, les travaux de chercheur.e.s sur l’Algérie contemporaine se nourrissent d’approches méthodologiques croisées, au carrefour des sciences humaines et sociales. Ces recherches ne cessent de se renouveler par l’exploitation de matériaux inédits ou peu explorés mais aussi par la redécouverte et la relecture de sources mieux connues.

Ce dynamisme de la recherche sur l'Algérie contraste avec la disparition, depuis quelques années, d'un rendez-vous francilien régulier permettant aux chercheur.e.s de présenter et d'échanger sur leurs travaux en cours.

La journée d'études « Algérie, XIXe-XXIe : nouveaux terrains, nouveaux objets » a pour objectif de faire se rencontrer et/ou se retrouver les spécialistes de cet espace. Il s'agit de présenter de nouvelles enquêtes et de nouveaux terrains, afin de constituer la base scientifique d'un séminaire appelé à se tenir dès l'année prochaine au sein de l'Université Paris-Nanterre. Cela permettrait de constituer un espace de rencontres pluridisciplinaires, tournées vers la connaissance de l'Algérie coloniale et contemporaine, dans la diversité des enjeux qui la traversent.

Cette journée d'études, aux bornes chronologiques volontairement larges, englobant à la fois périodes coloniale et postcoloniale, est ouverte à l'ensemble des sciences sociales, à des recherches encore en cours et à tous types de thématiques, se rapportant non seulement à l'Algérie mais aussi à ses liens avec d'autres territoires. Elle a pour ambition de réunir des communications dans lesquelles les questionnements méthodologiques, les hypothèses de recherche en construction ou encore les premiers résultats d'enquêtes en cours auront toute leur place. Les propositions des jeunes chercheurs et chercheuses sont particulièrement les bienvenues.

Chaque présentation sera suivie d'un temps d'échange important avec la salle et les autres participant.e.s., afin de favoriser une dynamique de co-construction des savoirs.

Modalités de soumission

Les propositions de communication (un titre et un résumé d’une page maximum) sont à envoyer

au plus tard le 15 avril 2020

à l’adresse suivante : je.algerie@gmail.com

Les réponses aux propositions seront retournées par les organisateurs au début du mois de mai 2020.

Les frais de transport d’une partie des intervenant.e.s pourront être pris en charge.

Date et lieu

Le mercredi 17 juin

à l'Université Paris Nanterre, 200 avenue de la République, 92000 Nanterre

Bâtiment Max Weber (W), rdc, salle de séminaire n°2

Organisation