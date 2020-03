Announcement

Organisation

Journée d’étude du 5 mars 2020 organisée en Sorbonne (amphi Georges Molinié) par Benjamin Bokobza, Nicolas Fréry et Pierre Lyraud (Sorbonne Université)

Présentation

Se tiendra le 5 mars 2020, à partir de 9h et à la Maison de la Recherche (Paris 6ème, 28 rue Serpente) une journée d'étude consacrée à la réception littéraire et philosophique de Blaise Pascal. La journée entendra proposer un portrait de la postérité de l'écrivain-philosophe en parcourant un vaste empan chronologique (de La Bruyère à la littérature contemporaine) et disciplinaire : les angles philosophique, littéraire et stylistique seront tour à tour mobilisés pour tenter non de circonscrire mais de prolonger une histoire de la réception pascalienne.

Programme

Pascal en dialogues. Réceptions littéraires et philosophiques de 1670 à nos jours

8h45 : Accueil 9h-9h15 : Introduction

9h15-11h : 1ère session

Modératrice : Laurence Plazenet

Benjamin Bokobza (Sorbonne Université), « ‘Je le dirais, s’il n’avait été dit (...) ; cela n’a pas été dit, et je l’ose dire’ : La Bruyère après Pascal, ou la hantise du retardataire »

(Sorbonne Université), « ‘Je le dirais, s’il n’avait été dit (...) ; cela n’a pas été dit, et je l’ose dire’ : La Bruyère après Pascal, ou la hantise du retardataire » Nicolas Fréry (Sorbonne Université), « ‘Des titres que le hasard leur avait donnés ici-bas’. Marivaux et les Discours sur la condition des Grands »

(Sorbonne Université), « ‘Des titres que le hasard leur avait donnés ici-bas’. Marivaux et les Discours sur la condition des Grands » Emmanuelle Tabet (CELLF-CNRS), « Amiel au miroir de Pascal »

11h-11h15 : Pause

11h15-12h30 : 2ème session

Modérateur : Gérard Ferreyrolles

Laurent Thirouin (Université Lumière-Lyon II), « Ferveurs pascaliennes de Léon Tolstoï »

(Université Lumière-Lyon II), « Ferveurs pascaliennes de Léon Tolstoï » Alberto Frigo (Université de Milan), « Nietzsche et Pascal »

12h30-14h : Déjeuner

14h-15h45 : 3ème session

Modérateur : Pierre Lyraud

Yoen Qian-Laurent (Sorbonne Université), « Wittgenstein et Pascal : voir, faire voir »

(Sorbonne Université), « Wittgenstein et Pascal : voir, faire voir » Laurence Plazenet (Université Clermont Auvergne), « De la rhétorique au cinématographe. Pascal, roman et image au XXIe siècle »

(Université Clermont Auvergne), « De la rhétorique au cinématographe. Pascal, roman et image au XXIe siècle » Laurent Susini (Sorbonne Université), « Pasticher Pascal au XXIe siècle. Enseignements d’un naufrage »

15h45-16h : Conclusion de la journée

Partenariats