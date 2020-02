Sociologie des religions

Announcement

Présentation

L’objectif du cycle organisé par la BnF est ainsi d’interroger, à travers un ensemble de conférences thématiques à une ou deux voix, l’actualité du fait religieux en France, sur le mode de l’investigation et du dialogue. Où en sont les pratiques religieuses ? Quel est l’impact de la religion aujourd’hui sur les rapports entre individus et entre communautés ? Quelle est son influence sur la vie des Français ? Les intervenants conviés sont des chercheurs en sciences sociales dont les travaux actuels renouvellent l’approche du fait religieux.

Programme

25 février 2020

(18h30-20h) – salle 70

Comment définir l’appartenance religieuse ? Par Anne Gotman, sociologue, directrice de recherche au CNRS, et Véronique Altglas, sociologue

10 mars 2020

(18h30-20h) – salle 70

Le réveil du religieux Par Anne-Sophie Lamine, professeur de sociologie, université de Strasbourg

24 mars 2020

(18h30-20h) – salle 70

Se convertir aujourd’hui en France Par Loïc Le Pape, sociologue, université Paris 1 - Panthéon Sorbonne

21 avril 2020

(18h30-20h) – salle 70

Famille, procréation et religion Par Séverine Mathieu, responsable du master Sciences des religions et société, EPHE-EHESS et Josselin Tricou, sociologue, spécialiste des questions de genre dans l’Église

12 mai 2020

(18h30-20h) – salle 70

Religion en prison Par Céline Béraud, directrice d’étude et vice-présidente de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

2 juin 2020

(18h30-20h) – salle 70