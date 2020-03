Announcement

Cette journée d’étude, intitulée « Décors de marbre en Gaules romaines : De l’extraction des carrières à la mise en place de l’ornement » a pour objectif de réunir des chercheurs en archéologie, archéométrie et architecture afin de confronter de nouvelles données concernant l'emploi du marbre à l'époque romaine. À travers plusieurs exemples issus de sites archéologiques, les intervenants s’interrogeront sur les provenances des marbres employés pour le décor d’applique, mais également sur les procédés techniques utilisés, de l’extraction en carrières à la mise en place de l’ornement marmoréen dans les Gaules romaines. Deux thèmes définis articuleront la journée. Le premier concernera les techniques de mise en place du décor en marbre et la circulation des modèles décoratifs, permettant de mieux comprendre comment la diffusion de ce savoir-faire et des artisans s’est effectuée au sein de l’Empire. Le deuxième thème portera sur les matières premières de l’ornement, ce qui permettra de s'interroger sur le choix et la provenance de certains matériaux utilisés dans les Gaules en croisant les disciplines et les techniques, aboutissant à une réflexion d’ordre commercial et économique.

09:00 Accueil des participants

09:15 | Introduction de la journée

09:30 | Elsa Roux : Étude des traces de scies : Réflexion sur les techniques du décor d’applique en pierre décorative

10:00 | Christophe Loiseau et Arnaud Coutelas : La mise en œuvre des décors muraux antiques : éléments matériels et études de cas

10:30 Pause café

11:00 | Yvan Maligorne et Stéphanie Zugmeyer : La cargaison de marbre de Saint-Tropez et le temple du forum de Narbonne. Remarques sur les étapes du travail du marbre de Luni au début de l’époque impériale

11:30 | Nicolas Delferrière : Les revêtements architecturaux des édifices de Gaule de l'Est (Éduens, Lingons, Sénons et Tricasses) : exploitation des ressources locales, importations et mise en oeuvre

12:30 Pause déjeuner

14:00 | Graziella Tendron : La décoration architecturale en marbre des territoires pictons

14:30 | Cormier Sébastien : Éléments de réflexion sur le statut des roches régionales utilisées dans les décors des édifices publics

: Éléments de réflexion sur le statut des roches régionales utilisées dans les décors des édifices publics 15:00 | Catherine Coquelet, Guido Creemers, Eric Goemaere, Roland Dressen : La pierre ornementale en cité des Tongres : approvisionnement, mise en œuvre et recyclage

15:30 Pause café