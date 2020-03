Enseignement des expressions préfabriquées

Announcement

Revue Action Didactique, appel à contribution n°6

Editrices

Cristelle CAVALLA (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3),

Mojca PECMAN (Université de Paris)

Argumentaire

La phraséologie est un domaine porteur à la fois en linguistique pour sa description et en didactique pour son enseignement. Ce domaine porte sur l’étude des expressions préfabriquées du langage très importante dans l’apprentissage/enseignement des langues. Il n’est ainsi pas étonnant que ce soit des enseignants du français langue étrangère qui aient développés les premiers des dictionnaires d’expressions préfabriquées tel le Dictionnaire collocationnel du français général par Grobelack en 1990 pour des apprenants polonophones. L’utilité de ses éléments de langage étaient évidentes dans leur profession et devaient être transmis à leurs apprenants. Depuis, les linguistes et les enseignants de langues les abordent à travers des perspectives très variées : perspective de TAL (traitement automatique des langues), perspectives à visée lexicologique et/ou lexicographique, traductionnelle ou didactique, et ces éléments sont désormais décrits dans plusieurs langues (français, anglais, italien, espagnol, russe…). Malgré ces avancées notables dans les recherches en phraséologie, ces expressions sont finalement peu enseignées. Certaines traditions linguistiques éducatives, culturellement marquées, ont pour habitudes d’enseigner les proverbes. Cependant, les locuteurs actuels du français les utilisent peu et il est donc nécessaire de penser à enseigner les autres expressions préfabriquées plus fréquentes dans les discours des francophones : collocations, colligations, routines langagières, phrasèmes… Pour ces autres formes, nous comptons sur vos contributions pour aider à les cerner pour leurs aspects pratiques en didactique des langues. En effet, nous enseignons le français à des personnes souvent non spécialistes de la langue. De ce fait, il serait intéressant de voir quelles expressions préfabriquées enseigner, et comment, dans des contextes variés : scolaires, universitaires et professionnels. Nous pourrions ainsi discuter de quel type de description linguistique la communauté des enseignants a-t-elle besoin pour l’enseignement des expressions préfabriquées ?

Le choix des éléments à enseigner est primordial et doit se faire en fonction du public visé et de leurs besoins. Par exemple, quelles expressions préfabriquées enseigner dans un cadre professionnel ou dans un cadre universitaire ? Cela va dépendre de facteurs linguistiques liés au niveau des apprenants ainsi qu’à leurs attentes. Un professionnel de la restauration de niveau B1 n’a pas les mêmes attentes linguistiques et pragmatiques qu’un étudiant en sociologie du même niveau. Le choix des expressions préfabriquées reste donc entier dès l’instant où les discours spécifiques ne sont pas étudiés directement en classe de langue et n’ont pas fait l’objet de descriptions linguistiques. Il nous semble donc que les corpus numériques sont indispensables à ces études et nous préconisons que les articles plus théoriques s’appuient sur de tels outils. Parallèlement à ce choix des expressions préfabriquées à enseigner, il est attendu que soit présenté un choix du modèle descriptif pour les aborder. Il est donc important que ce choix permette la construction de matériaux pédagogiques et les exploitations didactiques adaptables en fonction du niveau des apprenants.

Ainsi, cet appel s’adresse aux chercheurs et aux enseignants qui s’intéressent aux éléments phraséologiques de la langue pour leur enseignement en classe de langue étrangère. La revue Action Didactique encourageant les contributions qui portent sur les nouvelles approches d’enseignement/apprentissage du français (français sur objectifs spécifiques, universitaires, français langue professionnelle, etc.), qui prennent en compte la dimension plurilingue et pluriculturelle, les contributions portant sur ces problématiques seront également bien accueillies. Comme la didactique des langues est par essence une science interdisciplinaire, des études qui s’inscrivent dans l’une de ses disciplines contributives (sciences du langage, sciences de l’éducation, etc.) peuvent être acceptées, notamment lorsqu’elles entretiennent une relation avec l’enseignement/apprentissage du français. Ajoutons que d’autres langues d’enseignement seront acceptées puisque l’enseignement de la phraséologie reste peu développé en milieu francophone tandis qu’il est développé pour le russe ou l’anglais par exemple.

Procédure de soumission

Les articles (30000 à 40000 caractères, espaces compris) sont à envoyer aux adresses suivantes : action.didactique@gmail.com, cristelle.cavalla@sorbonne-nouvelle.fr, mpecman@eila.univ-paris-diderot.fr

Ils doivent être accompagnés d’une biographie succincte de l’auteur : 600 à 800 mots.

Les articles doivent respecter la politique de publication et le protocole de rédaction, consultables sur le site de la revue : http://www.univ-bejaia.dz/action-didactique.

Calendrier

1 er mars 2020 : Diffusion de l’appel

1 er juin 2020 : Date limite d'envoi d'un résumé d'une page (facultatif)

1 er septembre 2020 : Date limite d’envoi de l’article (aucun délai ne pourra être accordé)

1 er novembre 2020 : Retours aux auteurs

25 novembre : Remise des versions définitives par les auteurs

Décembre 2020 : Parution du numéro

Membres du comité scientifique permanent de la revue

Attika-Yasmine ABBES-KARA (ENS-Bouzaréah) - Laura ABOU HAIDAR (Univ. Grenoble Alpes) - Dris ABLALI (Univ. Lorraine) - Salah AIT CHALLAL (Univ. Tizi-Ouzou) - Karima AIT DAHMANE (Univ. Alger 2) - Zakia AIT MOULA (Univ. Bejaia) - Amar AMMOUDEN (Univ. Bejaia) – M’hand AMMOUDEN (Univ. Bejaia) - Saliha AMOKRANE (Univ. Alger 2) - Virginie ANDRÉ (Univ. Lorraine) - Abdenour AREZKI (Univ. Bejaia) - Safia ASSELAH RAHAL (Univ. Alger 2) - Christine BARRÉ-DE MINIAC (Univ. Grenoble) - Wafa BEDJAOUI (Univ. Alger 2) - Mourad BEKTACHE (Univ. Bejaia) - Mounya BELHOCINE (Univ. Bejaia) - Nabila BENHOUHOU (ENS/LSH-Bouzaréah) - Nicole BLONDEAU (Univ. Paris VIII Saint-Denis) - Boumediene BENMOUSSAT (Univ. Tlemcen) - Farid BENRAMDANE (Univ. Mostaganem) - Serge BORG (Univ. Franche-Comté) - Ahmed BOUALILI (Univ. Tizi-Ouzou) - Jean-Paul BRONCKART (Univ. Genève) - Cristelle CAVALLA (Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - Francine CICUREL (Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - Claude CORTIER (Univ. Lyon) - Foudil DAHOU (Univ. Ouargla) - Abdelouahab DAKHIA (univ. Biskra) - Bertrand DAUNAY (Univ. Lille 3) - Maddalena DE CARLO (Univ. Cassino et sud du Latium - Italie) - Jean-François DE PIETRO (IRDP, Neuchâtel, Suisse) - Isabelle DELCAMBRE (Univ. Lille 3) - Joaquim DOLZ-MESTRE (Univ. Genève) - Pierre FONKOUA (ENS de Yaoundé) - Claude GERMAIN (Univ. du Québec à Montréal) - Mohand HADDAD (Univ. Bejaia) - Souheila HEDID (Univ. Constantine 1) - Latifa KADI (Univ. Annaba) - Malika KEBBAS (Univ. Blida 2) - Soufiane LANSEUR (Univ. Bejaia) - Eliane LOUSADA (Univ. São Paulo) - Abdelouahed MABROUR (Univ. El Jadida Maroc) - Gaouaou MANAA (Univ. Batna) - Jean-Marc MANGIANTE (univ. Artois) - Pierre A. MARTINEZ (Univ. Paris VIII Saint-Denis) - Samir MARZOUKI (Univ. Manouba - Tunisie) - Bruno MAURER (Univ. Montpellier 3) - Hakim MENGUELLAT (Univ. Blida 2) - Kaci MOUALEK (Univ. Tizi-Ouzou) - Muriel MOLINIÉ (Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - Aldjia OUTALEB-PELLÉ (Univ. Tizi-Ouzou) - Chantal PARPETTE (Univ. Lyon 2) - Marie-Christine POLLET (Univ. Libre de Bruxelles) - Jean-Jacques RICHER (Univ. Bourgogne) - Marielle RISPAIL (Univ. Saint Etienne) - Evelyne ROSEN (Univ. Lille) - Nabil SADI (Univ. Bejaia) - Bernard SCHNEUWLY (Univ. Genève) - Dalil SLAHDJI (Univ. Bejaia) - Valérie SPAËTH (Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - Doina SPITA (Univ. Al.I.Cuza de IASI, Roumanie) - Monica VLAD (Univ. Ovidius de Constanta, Roumanie).

