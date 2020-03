Elsa Triolet, fifty years later

Summary

À l'occasion de l'année Elsa Triolet, cette journée organisée à l'École Normale Supérieure explorera la richesse et la modernité de l'œuvre d'Elsa Triolet. Cinquante ans après sa mort, Elsa Triolet, l'écrivain, la première femme à recevoir le prix Goncourt, la première traductrice de Céline et d’Aragon en russe, de Dostoïevski, Tchékov, Maïakovski et de tant d’autres en français, la résistante, secrétaire générale du Comité National des Écrivains, qui lança la Bataille du livre dans les années 1950 pour l’accès du peuple à la culture, demeure un continent à découvrir pour le XXIe siècle.