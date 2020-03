Summary

Ce colloque réunira des chercheurs en archéologie, en histoire et en géographie qui travaillent sur la question des routes et chemins bretons, de l'âge du Bronze à nos jours. Cette approche diachronique et pluridisciplinaire n'est jamais mise en œuvre dans les colloques portant sur ce thème, privilégiant une entrée périodisée. Deux sessions permettront de faire le point sur l'état des connaissances sur le réseau viaire breton et ses usages à travers le temps. Une dernière session sera quant à elle consacrée à la question des enjeux sociétaux contemporains, en matière de recherche, de gestion du patrimoine, d'aménagement du territoire, de valorisation touristique et de médiation culturelle. Outre des communications sur ces aspects, une table ronde réunissant plusieurs personnalités importantes de la scène régionale clôturera le colloque pour développer une discussion de nature prospective.