Summary

L’omniprésence des images pose au chercheur la question de leur conceptualisation. Le terme recouvre une diversité d’objets menant à des définitions instables et des questionnements mouvants. Une image se définit-elle par ses frontières ? La définition d’une image varie-t-elle en fonction de son médium ? Comment les frontières de l’image visuelle sont-elles interrogées par d’autres pratiques artistiques ? Dans la mesure où les nouvelles technologies peuvent se substituer aux savoir-faire des artistes dans le traitement des matériaux – production d’effets de vraisemblance, altération des impressions visuelles captées sur un support... –, nous proposons de poursuivre le travail de redéfinition de l’art et de ses frontières, auquel nous incite cette malléabilité des images. La relation entre réel et virtuel avec les nouvelles technologies induit-elle une modification anthropologique de notre perception ?