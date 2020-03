Announcement

Argumentaire

Ce colloque vise à établir un état des lieux contemporain du genre comique dans le cinéma français. Si plusieurs sous-genres (comédies d’aventure, comédies romantiques, comédies policières, etc.) marquent certains auteurs (De Broca ou, pour rester dans l’actualité, les productions Europa), la tendance générique naturelle qui les irrigue met en avant une proposition uniforme : la comédie doit provoquer le rire. Comment, dans ce cas, trouver une spécificité nationale ? Dans le « comique de mots », où, à travers l’art du dialogue, maîtrisé notamment par Michel Audiard, se retrouvent les artistes issus du Stand-up, comme Jamel Debbouze, et/ou de la télé- vision, tels que Kad et Olivier, qu’Eric et Ramzy ou encore Jean Dujardin ? Dans un burlesque plus physique que verbal (Alain Chabat), un réalisme social davantage amer qu’hilarant (Onte- niente, ou Salvadori) ? Dans une représentation socio-culturelle critique ou décalée (Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? Epouse-moi mon pote) ? Ou encore dans une représentation plus féminine devant et derrière la caméra (Tout ce qui brille) ? Par ailleurs, si la comédie reçoit les « louanges » de la profession (par exemple : César du Meilleur film pour 3 Hommes et un couffin, ou du meilleur acteur pour Omar Sy dans Intouchables (2012), certains cinéastes comme Dany Boon, n’hésitent pas insister sur la fracture entre le choix de cette dernière et celui du public. L’introduction en 2018, du premier César du public (attribué à l’acteur-auteur pour Raid Dingue qui attirera plus de 4 500 000 mille spectateurs en salles, en 2017) témoigne que cette recon- naissance est peut-être une « réconciliation » masquée. Pour autant, on ne peut pas réduire le genre à son seul ancrage populaire et à ses difficultés de reconnaissance artistique : il suffit, par exemple, de prendre en compte ce que F. Ganzo, J. Goldberg et Q. Mevel appellent la « nouvelle comédie du cinéma français », représentée par Quentin Dupieux, Antonin Peretjako, ou encore Eric Judor, pour s’apercevoir qu’il existe aussi des films comiques considérés comme non affiliés à la culture de masse...

La recherche d’une pluralité homonymique, nous semble donc centrale et, à travers ce colloque, il s’agira de proposer, autour d’elle, une plateforme d’échange offerte à la fois aux universitaires et aux professionnels du cinéma. En termes d’actualité cinéphiliques, il se situe dans la perspective de la rétrospective et de l’exposition organisées par La Cinémathèque Française, à partir d’avril 2020, sur Louis De Funès.

Comité scientifique

Joël Augros, Université Bordeaux Montaigne

N.T. Binh, Université Paris 1- Panthéon Sorbonne

Hélène Frazik, Université Paris 1- Panthéon Sorbonne

Myriam Juan, Université Caen Normandie

Sarah Leperchey, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne

Comité d'organisation

Meera Perampalam, Université Caen Normandie – IRCAV (Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

Philippe Ortoli, Université Caen Normandie – LASLAR (Caen Normandie)

Programme

Mercredi 11 mars

En partenariat avec le Cinéma Café des Images

18 h 30 – Apéritif – dînatoire pour les intervenants

Soirée – Amphithéâtre Pierre Daure (Université de Caen Normandie)

20 h - Ouverture du colloque

PROJECTION ET RENCONTRE

Après Vous, réalisé par Pierre Salvadori (2003) / Mars Distribution

En présence de Pierre Salvadori (sous réserve)

Jeudi 12 mars

Matin – Salle du Belvédère (Bâtiment D, Université de Caen Normandie)

9H – Accueil

La reine a un coquin, ça vaut beaucoup d’argent ça !

La Comédie au prisme des « chiffres » et du « cerveau »

9 h 30 - André Lange (Université de Liège / Observatoire Européen de l’Audiovisuel) « L’Europe divisée par le rire »

10H00 – Edgar Dubourg (ENS, Paris), « Le rire dans la fiction comme attracteur cognitif »

10H30 – Discussion puis pause

J’adore le comique, mais j’ai horreur de certains genres de plaisanterie

Approches esthétiques et narratives de la comédie

11H15 – Vincent Baudart (Université de Lille), « Ambivalence du grotesque dans la comédie française : entre système d’images populaires et mise en scène de la marginalité »

11H45 – Christophe Lenoir (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3), « Bref. Vous Les Femmes : les reflets de l’intériorité́ comme ressort comique »

12H15 – Discussion puis déjeuner

Après-midi – Amphithéâtre Jean Demolombe (Bâtiment D, Université de Caen Normandie)

Ça a alors ? C’était Farès ? C’est effarant !

Les auteurs de la comédie

14 h – Nicolas Geneix (Université Caen Normandie), « Pierre Salvadori, sous influences, mais pas trop »

14 h 30 – Eric Jarno (Université Caen Normandie), « Les comédies inhospitalières de Quentin Dupieux »

15 h – Aurélien Gras (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne), « Le cas Eric Judor » > 15H30 – Discussion puis pause

RENCONTRE

15 h 45 – Jean-Vic Chapus et David Alexander Cassan, co-auteurs de l’ouvrage Comédie à la Française (2019)

19 h 00 – Dîner pour les intervenants

Vendredi 13 mars

Matin – Salle du Belvédère

(Bâtiment D, Université de Caen Normandie)

9H30 – Accueil

Un Suisse et un Allemand, on n’est plus en France ici !

(De)territorialisation de la Comédie

10 h – Adrien Valgalier (Université-Paul-Valéry-Montpellier), « Imaginaires territoriaux de la comédie française contemporaine : entre projections culturelles et détournement des clichés »

10 h 30 - Robin Hopquin (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne), « Le retour de la comédie villageoise : le cinéma français à partir des années 2000 »

11 h – Discussion puis pause

Rencontre

11 h 45 – Jérémie Imbert, fondateur et délégué artistique du festival CinéComédies

13 h – Clôture puis déjeuner