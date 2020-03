Rencontres : le discours critique en Art et en Design

Announcement

Argumentaire

La critique fait aujourd’hui l’objet de nombreuses études, colloques et publications qui prennent pour objet ce discours particulier et qui participent d’un renouvellement de l’histoire de l’art. On s’intéresse également à ces espaces traditionnels de diffusion que sont les revues. En France, les Archives de la critique d’art sont un acteur important du développement de ce champ de recherche. On pourrait faire deux hypothèses pour expliquer cet intérêt en regard de la situation contemporaine de la critique. Tout d’abord, il serait inversement proportionnel à son affaiblissement. Ne serions-nous pas passés du geste critique à celui de la communication qui rend cette écriture totalement accessoire ? Remise en cause peut-être plus profonde, les grands schémas critiques du XXe siècle - qu’il s’agisse du modernisme ou du postmodernisme - se sont effondrés révélant une multiplicité d’approches singulières et néanmoins relatives. Mais on pourrait également penser que la mise au jour de cet éclatement de la critique participe de l’intérêt pour cette activité. La diversité des discours, des formes et des postures axiologiques, qui n’est finalement pas nouvelle, se prête à de nombreuses analyses tant sur les relations aux œuvres qu’elles supposent que sur son inscription sociale et politique. Sans oblitérer un questionnement sur sa place aujourd’hui, notamment dans un contexte où s’inscrivent de nouvelles attitudes liées au numérique, c’est ce champ radicalement ouvert de la critique contemporaine et cette dimension polymorphe que nous souhaitons aborder durant ce colloque, tant en art qu’en design. La critique d’art et celle de design ont leurs particularités, leurs lieux de diffusion, une histoire, des champs de références, une économie qui peuvent être différents mais elles se croisent néanmoins autour de grands questionnements. Leurs singularités comme les endroits de convergences viendront nourrir la réflexion du colloque.

La critique dans tous les cas se place au croisement de différents champs de connaissance et n’appartient à aucun. Si elle est une discipline, un domaine spécifique d’activité reconnu y compris sur le plan professionnel avec des instances comme celle de l’AICA [Association internationale des critiques d’art], le statut de son discours reste ambiguë. On pourrait d’ailleurs soutenir qu’elle appartient pleinement au domaine de la pratique. C’est cette pratique de la critique contemporaine que l’Unité de recherche Design et Création souhaite analyser durant ce colloque en abordant ses diverses orientations et ses enjeux actuels.

La critique sera abordée via 4 axes traités sous différentes formes et à différents moments :

Axe 1: Les lieux d’édition et de diffusion de la critique (conférences du 18 juin 2020)

Axe 2 : Théories de la critique (conférences du 18 juin 2020)

Axe 3: Pratiques d’écriture (tables rondes du 19 juin 2020)

Axe 4: Œuvre comme critique et critique comme œuvre (conférence du 3 décembre 2020)

Journées organisées par l’Unité de recherche Design et Création de l’ESADSE et soutenues par le Ministère de la Culture en partenariat scientifique avec les Archives de la critique d’art et Art press

L’Unité de Recherche Design et Création de l’ESAD Saint-Étienne organise deux temps de rencontres et d’échanges autour de “La Critique” :

Jeudi 18 et vendredi 19 juin 2020

Jeudi 3 décembre 2020

Les journées se dérouleront à l’Ecole Supérieure d’Art et Design de Saint-Etienne- Cité du Design.

Elles seront suivies d’une publication des différentes contributions.

Modalités de proposition

Les communications seront de 25 minutes par intervenant.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une proposition de communication mentionnant :

L’axe concerné

Les coordonnées de l’auteur (Nom, Prénom, contact mail et téléphone, lieu de résidence)

Le titre de la communication

Une brève biographie (texte de 500 signes)

La proposition de communication (max. 2000 signes), comportant les références bibliographiques

5 mots clés

L’ensemble de la proposition devra parvenir complète

avant le 23 mars 2020 (midi)

par mail uniquement à LaCritique@esadse.fr avec pour intitulé de celui-ci Journée d’étude -La Critique- Proposition de communication.

Un accusé de réception sera envoyé le 24 mars.

La réponse du comité scientifique signalant l’acceptation ou non de la proposition sera communiquée avant le 30 avril 2020.

Comité scientifique

Vincent Ciciliato, artiste et Maître de conférences (spécialité : Arts numériques) à l’Université Jean Monnet (Saint-Etienne), membre du laboratoire CIEREC.

Rodolphe Dogniaux, designer, professeur à l’ESADSE, responsable du Post-diplôme Design et Recherche

Simone Fehlinger designer-chercheure au Pôle Recherche de la Cité du Design, responsable du Deep Design Lab

David-Olivier Lartigaud, professeur à l’ESADSE, co-responsable du Random(lab). Responsable de l’Unité de Recherche Numérique en Art et Design de l’ESADE Saint-Etienne/ENSBA Lyon. Docteur en arts (Esthétique), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Richard Leydier, rédacteur en chef d’Art press

Romain Mathieu, docteur en histoire de l’art, professeur à l’ESADSE, co-responsable de l’équipe LEM

Kader Mokaddem, professeur de Philosophie et Esthétique, co-responsable de l’équipe IRD

Sylvie Mokhtari, docteur en histoire de l’art, responsable éditoriale Université Rennes 2, membre de l’AICA, rédactrice en chef de la revue Critique d’art

Accueil des conférenciers

Les intervenants seront invités (transport, hébergement et déjeuner) à Saint-Étienne pour assister aux deux journées de juin ou à la journée de décembre selon l’axe choisi pour la conférence.

Présentation de l’Unité de Recherche

Soutenue par le Ministère de la Culture, l’Unité de recherche Design est Création de l’ESADSE réunit cinq composantes : le Random(lab) centré sur la création numérique et les nouveaux médias ; le Laboratoire d’expérimentations des Modernités (LEM), entre histoire, théorie, critique et pratique, interroge les permanences, résiliences, continuités, ruptures et transformations de la modernité dans la création contemporaine ; le Laboratoire Image Récits Documents ( IRD) centré sur la documentation, la cartographie et les fictions du territoire ; le Cycle Design Recherche de l’ESADSE (CyDRe) qui accueille des étudiants-chercheurs au niveau post-master; le Deep Design Lab qui explore, d’une manière transdisciplinaire, des matérialités et des représentations visuelles de l’Anthropocène.

Information

https://www.esadse.fr/fr/actualites/?news=le-discours-critique-en-art-et-en-design-1888

Inscription du public (gratuit) : https://forms.gle/W2BhujfZHHHvNhD16