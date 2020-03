Le livre, le musée et l'enfant

Summary

L’objectif de ce colloque interdisciplinaire est d’explorer les relations entre le livre pour enfants sur l’art et le musée. Il ne s’agit pas d’étudier la représentation littéraire du musée, mais de s’attacher au livre d’art pour enfants dans la mesure où celui-ci se donne, dans un héritage malrucien plus ou moins explicite, comme un « musée imaginaire », afin de penser l’articulation de ces musées de papier avec le musée réel, ses collections, son activité éditoriale, ses actions envers les publics jeunesse et familiaux.