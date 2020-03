Announcement

Présentation

Les Annales de Normandie seront septuagénaires en 2021. À cette occasion, nous proposons de porter le projet d’une réflexion sur l’histoire de l’historiographie régionale, dans le cadre d’un numéro thématique.

Sur le fond, ce projet entend répondre à une question qui n’a guère été posée. Multiples sont pourtant les études sur l’« école » des Annales (les guillemets sont de rigueur et de Lucien Febvre). Celles-ci sont riches sur la naissance de la revue, sur les relations de ses fondateurs avec les non-historiens, et surtout sur la formation et l’évolution du paradigme des Annales. Existent aussi des travaux sur la diffusion internationale de ce paradigme, sur l’« influence », si l’on peut employer ce terme vague, de la revue aux États-Unis et en Europe principalement. Il s’agit ici de pratiquer un autre « jeu d’échelles » pour reprendre l’expression de Jacques Revel en formulant la question de la diffusion du paradigme ou, pour utiliser un terme cher à Lucien Febvre, de « l’esprit » des Annales en France à l’échelle régionale, de 1929 aux années 1970.

Ce problème a été abordé à propos des Annales de Normandie, supposées « Annales en Normandie » en raison de la date de leur création (1951) et des liens revendiqués et affichés par son créateur, Michel de Boüard, avec la revue fondée par Marc Bloch et Lucien Febvre. Par nature limitée, cette réflexion pourrait être prolongée et amplifiée selon quelques axes de recherche :

un nécessaire point doit être envisagé sur la conception et la fonction de l’histoire régionale dans les Annales dès les débuts de la revue. On sait l’importance de l’échelle régionale dans la formation de Lucien Febvre et de Marc Bloch, dont la génération a été marquée de manière indélébile par une géographie vidalienne se fondant notamment sur des monographies régionales. Les deux fondateurs de la revue ont également pratiqué eux-mêmes l’histoire à l’échelle régionale. Les sources imprimées sont nombreuses, des correspondances des directeurs à la collection de la revue. L’étude de la réception des travaux de chercheurs souvent encore non professionnels (surtout avant la Seconde Guerre mondiale) pourrait être ainsi menée, notamment par l’analyse des nombreux comptes rendus.

la recherche menée sur le cas de la Normandie doit être poursuivie et précisée mais peut servir de base de réflexion autour de plusieurs questions : constate-t-on dans les autres revues régionales une semblable inflexion des sujets de recherche et du discours sur la recherche historique ? Le cas normand, spécifique puisque c’est le seul exemple de revue intitulée Annales à être apparue après le lancement des Annales en 1929, est-il un cas-limite ou s’inscrit-il dans une dynamique d’ensemble ? Il serait donc pertinent de s’intéresser à ce que Lucien Febvre nomma le « réseau déjà serré des Annales provinciales » : du Midi, de l’Est, de Bourgogne, de Bretagne. Mais évidemment le cas de revues régionales d’histoire n’ayant pas la caractéristique de porter le même nom que la revue de référence mérite aussi examen (par exemple la Revue du Nord).

l’interrogation pourra notamment porter sur les modalités de diffusion du paradigme des Annales, sur l’analyse de la mimèsis qui crée l’identification de la revue régionale aux Annales (peut-être là aussi le cas normand est-il spécifique), sur l’existence réelle ou symbolique d’un réseau des Annales et sur l’identification des acteurs de cette diffusion. Sont-ils seulement issus de l’Université, en liaison avec le développement de recherches doctorales d’histoire économique et sociale menées à l’échelle régionale ? Quid des sociétés savantes locales, dont Lucien Febvre fustige le conservatisme scientifique mais dont le recrutement se professionnalise nettement au cours de la période ? Une attention particulière devra être portée à la chronologie : le phénomène de diffusion du paradigme des Annales, net, semble-t-il, sous la direction de Marc Bloch et Lucien Febvre puis de Lucien Febvre, perdure-t-il sous celle de Fernand Braudel ?

Un tel projet, mené avec des spécialistes d’historiographie, permettrait d’envisager l’histoire de l’historiographie régionale autrement que comme une forme d’autocélébration à laquelle elle se limite trop souvent et de l’inscrire dans les réflexions contemporaines sur les modalités de la recherche historique et sur l’écriture de l’histoire.

Modalités de soumission

Les propositions d'articles seront faites sous la forme d'un résumé de 2 000 signes maximum accompagné de mots-clés. Elles seront envoyées à l'adresse annalesdenormandie@gmail.com

avant le 1er juin 2020

Les articles retenus seront à remettre en décembre 2020.

Coordination scientifique