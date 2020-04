La rubrique « Echos » de Trajectoires (n° 15, 2021)

Summary

Trajectoires est la revue de la jeune recherche franco-allemande. Elle s’est donné pour mission de participer à l’émergence et à la formation d’une génération d’auteur.e.s ouverte à l’interdisciplinarité et décidée à nourrir dans sa diversité le dialogue entre les espaces francophones et germanophones.

La nouvelle rubrique « Echos » de la revue Trajectoires offre aux doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s la possibilité de publier, sous forme de dossier thématique, les résultats d’une manifestation scientifique organisée dans le cadre de leurs activités de recherche.