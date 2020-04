Perspectives transaméricaines (2020-2021)

Announcement

Présentation du séminaire

Lieu et horaires : à partir de novembre 2020, ce séminaire se tient sur le Campus Condorcet, de 17h à 19h, le premier mardi de chaque mois.

Les deux intervenants:

les intervenants sont des enseignants-chercheurs membres du réseau IdA ou des professeurs invités dans les institutions membres. Il doit y avoir un spécialiste de l’Amérique latine et un de l’Amérique du Nord. L’ideal est de faire dialoguer deux personnes qui n’appartiennent pas à la même discipline et éventuellement, en fonction des séances, représentent les différents pôles régionaux de l’IdA. Une quinzaine de jours avant le séminaire, quelques lectures préalables sont proposées par les intervenants et mises en ligne sur le site de l’IdA pour être diffusées aux personnes inscrites.

Rôle du discutant (choisi par le comité d’organisation):

Le discutant, qui n’est pas nécessairement américaniste, a pour rôle d’échanger en amont avec les deux intervenants afin de proposer une véritable réflexion transaméricaine. Le jour J, cette personne présente rapidement le parcours des deux intervenants, le travail effectué en amont puis les axes de discussion qui seront développés dans la deuxième partie de la séance. Le discutant est responsable du respect du temps de parole, puis de l’animation du débat entre les deux intervenants et avec le public.

Rôle du coordonnateur scientifique américaniste (choisi par le comité d’organisation) :

contacter le deuxième intervenant expert sur la thématique choisie, modifier/affiner l’intitulé de la séance en lien avec le projet, trouver un discutant qui ne soit pas nécessairement américaniste ou universitaire, échanger avec eux en amont pour s’assurer que la séance répond aux attentes du séminaire et que les présentations brèves et dynamiques soient complémentaires, mobiliser un public cible en travaillant sur une liste de diffusion spécifique à la séance en lien avec l’équipe de l’IdA (assist@institutdesameriques.fr). Il est également présent le jour J pour accueillir intervenants et public, présenter la séance, puis lancer le débat en préparant quelques questions.

Temps d’intervention le jour J :

10 minutes pour chaque intervenant afin, ensuite, dans la deuxième partie de la séance, de favoriser l’élaboration une discussion comparatiste et transaméricaine.

Diffusion dans les réseaux des intervenants :

chaque séance du séminaire portant sur une thématique différente, n’hésitez pas à diffuser l’information concernant votre séance dans vos réseaux et, dans la mesure du possible, à mobiliser vos étudiants.

Les vidéos des séances :

toutes les séances du séminaire sont filmées. Cela permet d’alimenter la collection de vidéos de l’IdA et ainsi de construire une réflexion de plus en plus riche et diverse autour de la transaméricanité.

Objectifs du séminaire

Le séminaire « Perspectives transaméricaines » se propose de confronter les visions de chercheurs travaillant sur les différents territoires et aires culturelles des Amériques et de la Caraïbe. À chaque séance, deux brèves interventions sur un même thème et sur différentes régions du continent seront reprises par un discutant, qui s’attache à favoriser une réflexion transaméricaine puis anime le débat. L’interdisciplinarité est favorisée dans ce séminaire largement ouvert.

Modalités de candidature

Tout enseignant-chercheur titulaire en France ou à l’étranger, souhaitant proposer une thématique d’intervention dans le champ américaniste des sciences humaines et sociales, est invité à transmettre :

une proposition d’une dizaine de lignes en indiquant en quoi la thématique peut se prêter à l’exercice de la réflexion transaméricaine et en quoi elle pose des questions innovantes ;

un CV de l’intervenant qui interviendrait sur cette thématique.

Calendrier

Date limite de réception des propositions : mercredi 13 mai 2020

Retour du comité d’organisation : fin mai

Diffusion du programme définitif : fin juin

Procédure

Si cette proposition est retenue, les organisateurs l’inviteront à dialoguer avec tel ou telle autre collègue américaniste. Le choix du discutant et du coordinateur revient également aux organisateurs du séminaire.

Renseignements et propositions à transmettre à : assist@institutdesameriques.fr

Organisateurs

Ce séminaire est organisé par le GIS Institut des Amériques en collaboration avec l’Ecole Normale Supérieure (ENS). Le Comité d’organisation se compose de :

Hélène Harter (Université Paris 1),

Paul-Henri Giraud (Université de Lille)

Roland Béhar (ENS).

