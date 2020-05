Summary

La Fédération historique de Provence tiendra son prochain congrès bisannuel à Barcelonnette les 2, 3 et 4 octobre 2020. Il aura pour thème « Gouverner la ville » et concernera tant la Provence que l’Italie nord-occidentale, depuis l’Antiquité tardive jusqu’à l’époque contemporaine, aussi bien dans ses aspects matériels, institutionnels, juridiques qu’idéologiques, culturels, sociaux, économiques et politiques et artistiques. Il s’agira d’insister sur les relations, les coopérations, les concurrences entre les grandes aires considérées.