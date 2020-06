Announcement

Symposium Fribourg • Samedi 17 avril 2021

Argumentaire

La littérature consacrée à Grégoire Girard (1765-1850), depuis plus de deux siècles, s’avère particulièrement riche et la trajectoire comme l’œuvre de ce scientifique semblent désormais éprouvées. Il serait toutefois regrettable de s’arrêter en route, puisque de très nombreuses pièces d’archives (correspondance, écrits divers, etc.) attendent encore d’être traitées. Par ailleurs, l’historiographie progresse et s’est dotée ces dernières années d’outils efficients qui permettent de réévaluer ou de complexifier les recherches rédigées dès la disparition du cordelier.

Dans cette perspective, le Cercle d’études Grégoire Girard organise un symposium le samedi 17 avril 2021 afin de dresser un état des lieux des études girardiennes, et en filigrane pour poser de nouvelles interrogations sur l’histoire de l’éducation en Suisse. Cet événement cherchera plus particulièrement à valoriser des investigations originales et à ouvrir des chantiers de recherche inédits.

Ce symposium se présentera sous une forme particulière – un peu différente d’un colloque – avec la présentation en maximum 15 minutes d’une thèse, d’une hypothèse, d’un positionnement ou d’un questionnement original sur l’œuvre philosophique, théologique, économique, architecturale, pédagogique, scientifique du Père Girard. Dans cette perspective, les contenus suivants seront particulièrement appréciés :

une problématique, un axe de lecture original qui permettent d’interroger l’œuvre ou la trajectoire de Girard à nouveaux frais ;

une relecture ou une réinterprétation à partir d’une source originale, peu ou pas connue ;

une prise de position qui révèle une nouvelle lecture ou récuse une idée reçue ;

tout élément qui permettra de réévaluer un aspect ou d’initier une réflexion neuve sur Girard mais aussi sur l’histoire de l’éducation suisse des 18e et 19e siècles.

Modalités de proposition

Les propositions de maximum 400 mots, accompagnées d’un bref CV, sont à adresser

d’ici au 1er novembre 2020

à l’adresse : cerclegregoiregirard@hotmail.com.

Une réponse vous sera donnée le 11 janvier 2021.

Les langues du symposium sont le français, l’allemand et l’anglais. Pour information, les contributions seront vraisemblablement publiées dans une collection à définir, sous la forme d’articles dynamiques de max. 25'000 signes (normes APA).

