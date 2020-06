Announcement

Amorcé en 1965 sous l’égide de Jean Hubert et très partiellement publié par le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) sous le nom de Recueil général des monuments sculptés en France pendant le Haut Moyen Âge (IVe-Xe siècles), l’inventaire de la sculpture haut-médiévale a été mené jusqu’en 1984 par une équipe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Il joue un rôle majeur pour la connaissance d’une production artistique qui forme un jalon primordial dans la plastique médiévale occidentale. Seuls 4 volumes (portant sur 7 départements) ont paru, alors que l’équipe a réuni une documentation considérable encore inexploitée, reflétant une expérience et une méthodologie caractéristiques des années 1960-1980. Conservées au département des sculptures du musée du Louvre à Paris, ces archives constituent un fonds patrimonial scientifique exceptionnel que le programme Sathma (Sculptures de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge) valorise. La numérisation des données primaires (photographies, carnets, dessins, clichés) constitue un dépôt intermédiaire, accessible et exploitable par des spécialistes (chercheurs et étudiants), mais aussi consultable en ligne sur une plateforme Wiki par l’ensemble du public intéressé.

Ces journées d’étude seront l’occasion de présenter les autres corpus européens et d’échanger avec les chercheurs travaillant sur la sculpture du haut Moyen Age en traitant de son rapport avec l’architecture, des questions de formes et de datations ou encore de matériaux et de techniques.

Programme

Jeudi 24 septembre

Paris, École du Louvre

9h00 Accueil des participants

9h30 Présentation des journées Sophie Jugie, directrice du département des Sculptures, musée du Louvre et Claire Barbillon, directrice de l’École du Louvre

Les corpus

9h45 Introduction Pierre-Yves Le Pogam , conservateur en chef du patrimoine, département des Sculptures, musée du Louvre et Anne-Bénédicte Mérel-Brandenburg , membre de l’équipe de recherche de l’École du Louvre

10h00 Idéologie et classement. Comment a-t-on compris la sculpture du haut Moyen Âge aux XIXe-XXe siècles ? Pierre-Yves Le Pogam, conservateur en chef du patrimoine, département des Sculptures

10h30 Pause

10h50 De la documentation aux Humanités numériques Vincent Rousseau , documentaliste scientifique, département des sculptures, musée du Louvre et Arnaud Millereux , informaticien, MSH Dijon

11h10 Un témoignage sur le «Corpus of Anglo-Saxon stone sculpture in England» Rosemary Cramp, professeure émérite des universités, Université de Durham

, professeure émérite des universités, Université de Durham 11h30 Le Corpus de la sculpture du haut Moyen Âge en Italie : structure et situation actuelle Alessandra Guiglia , «Sapienza», Università di Roma

11h50 La sculpture de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge en péninsule ibérique Gisela Ripoll, professeur d'Archéologie à l'Université de Barcelone - Javier A. Domingo, enseignant à la Pontificia Università della Santa Croce (Rome) - Sergio Vidal, conservateur au Musée Archéologique National (Madrid)

12h10 Discussion

Pause déjeuner

14h00 Un corpus de la sculpture sur pierre du haut Moyen Âge (Ve-Xe siècles) en Gaule du Nord : état de la question et perspectives Laure-Anne Finoulst , Docteur en Histoire, Art et Archéologie, Université libre de Bruxelles

14h20 Un corpus régional : le sud-ouest de la France Emmanuelle Boube, maître de conférences, Université Jean-Jaurès Toulouse

Rapport avec l’architecture, les formes et les datations

14h40 Du dessin à la restitution virtuelle, l’utilisation des nouvelles technologies dans l’étude de la sculpture du haut Moyen Âge Jessy Crochat, Archeodunum SAS et Anne Flammin, ingénieur de recherche CNRS UMR 5138 Archéologie et archéométrie, Lyon

15h00 Pause

15h20 L’apport de la sculpture à la compréhension des fonctions liturgiques Pascale Chevalier , maître de conférences des universités, Clermont-Auvergne

15h40 Corpus et iconographie : l'exemple de la croix dans l'iconographie des sarcophages du haut Moyen Age Anne Flammin, ingénieur de recherche CNRS UMR 5138 Archéologie et archéométrie, Lyon

, ingénieur de recherche CNRS UMR 5138 Archéologie et archéométrie, Lyon 16h00 Saint-Gall : des fragments minuscules et des chapiteaux monumentaux Guido Faccani , chercheur indépendant, Zurich

16h20 Sculpture et datation, le renouveau d'un enjeu Christian Sapin, directeur de recherche émérite, CNRS

, directeur de recherche émérite, CNRS 16h40 Discussion

Vendredi 25 septembre

Paris, musée du Louvre

Les matériaux et les techniques

9h30 L’importance des corpus de sculptures pour l’identification des ateliers de sculpteurs du Haut Moyen Âge (VIIe-IXe siècles). Atouts et difficultés Michelle Beghelli , Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Forschungsinstitut für Archäologie

9h50 Analyses et matériaux : les marbres blancs Anne-Bénédicte Mérel-Brandenburg, chercheur, équipe de recherche, École du Louvre

, chercheur, équipe de recherche, École du Louvre 10h10 Le sarcophage entre technique et décor Fabrice Henrion , délégué scientifique et technique, Centre d’études médiévales (Auxerre - Yonne), membre associé, UMR 6298 ArTeHIS (Archéologie Terre Histoire Sociétés)

10h30 Discussion

11h00 Pause

11h15 Les techniques de sculpture dans l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge Thierry Gregor, École doctorale lettres, pensée, arts et histoire – LPAH, Poitiers

Table-ronde conclusive

12h00- 13h00 Intérêt et enjeux d’un corpus en ligne?

Avec : Gilbert-Robert Delahaye, administrateur et ancien président de plusieurs sociétés d’archéologie

Alain Dierkens , professeur, Université libre de Bruxelles

Fanny Hamonic, Musée d'archéologie nationale; Lise Leroux, Laboratoire de recherche des monuments historiques

, Musée d’archéologie nationale; , Laboratoire de recherche des monuments historiques François Heber-Suffrin , maître de conférence honoraire des Universités

Romina Schiavone, collaboratrice scientifique à la Direction du Landesmuseum de Mayence

Conditions d'accès

L’accès à cette manifestation sera possible selon des dispositions particulières dépendant de la situation sanitaire.

Ecole du Louvre, amphithéâtre Michel-Ange

Adresse : Palais du Louvre, porte Jaujard

L’accueil dans l’amphithéâtre Michel-Ange sera limité à la moitié de la capacité de la salle, mais il sera possible de suivre les séances en direct.

Inscriptions obligatoires à : colloques@ecoledulouvre.fr

Musée du Louvre, auditorium

Accès par la pyramide

L’accueil dans l’auditorium du Louvre sera limité à la moitié de la capacité de la salle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles