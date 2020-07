Borders in the Americas – Integration, Security and Migrations

Announcement

Cependant, les attentats du 11 septembre 2001 – et plus généralement l’émergence d’une menace terroriste internationale, présente en Amérique Latine dès les attentats de Buenos Aires, dans les années 1880 – ont modifié le rôle des frontières, contribuant à leur « refonctionnalisation ». La résurgence d’une Fortress America [Alden, 2008], [Andreas, 2003], [Noble, 2004] a été très largement documentée pour ce qui est des Etats-Unis mais le phénomène de rebordering concerne aussi les frontières latino-américaines de façon néanmoins plus ambivalente puisqu’elles sont prises dans un processus contradictoire de « démantèlement et de construction » [Machado De Olivera, 2009, 19]. Alors que certaines semblent se fermer, en raison de la réponse qu’ont eue certains pays contre le terrorisme, d’autres, au contraire, prennent un chemin inverse d’ouverture, notamment en Amérique centrale [Médina, 2009, 138]. On y lit sur ce continent une politique de réinterprétation originale des grandes tendances de gestion des frontières au niveau mondial, avec par exemple le déploiement d’un appareil de sécurisation des frontières brésiliennes d’une ampleur sans précédent, sans remise en question réelle de la croissance des flux d’échange internationaux, légaux comme illégaux (contrebande, narcotrafic, etc…) [Dorfman et al, 2014], [Dorfman et al, 2017].

Qu’elles soient contestées, transgressées, transcendées, renforcées ou intégrées, les frontières sont donc au cœur du débat politique. Ce numéro de la revue IdeAs qui s’inscrit dans le sillage du colloque « Frontières dans les Amériques » qui s’est tenu à l’Université Grenoble Alpes en juin 2029, s’intéressera aux frontières dans une ère géographique particulière : le continent américain. Parce qu’elles ont été colonisées par les pouvoirs européens, les Amériques ont de cela en commun que leurs frontières ont été mises en place afin d’« ordonner » le Nouveau Monde [Popescu, 2011, 8]. Plus exactement, elles combinent de façon originale deux formes d’appropriation territoriale, une logique de conquête zonale colonisatrice (frontier) et une volonté de maillage du monde dans une perspective occidentale de l’espace (boundary) [Perrier Bruslé, 2007]. Elles véhiculent donc une dimension exogène qui peut avoir des implications pour les espaces et les communautés qu’elles traversent tant en termes de légitimité que d’identité. Au-delà de leur passé colonial, les Amériques ont, depuis les années 1990, un autre point commun : embrassant les forces de la mondialisation, elles ont mis en place des accords commerciaux que ce soit par le biais de l’ALENA pour l’Amérique du nord ou du MERCOSUR pour l’Amérique du sud, afin de favoriser l’intégration régionale. Et ces accords ont mis en avant une vision particulière de la frontière, une frontière qui apparaît davantage comme une « ressource » et moins comme un « stigmate » [Amilhat-Szary, 2015, 85]. Au niveau local, les acteurs ont parfois un point de vue différencié sur la mise en valeur des territoires « périphériques » où ils vivent et développent des initiatives para-diplomatiques innovantes. Sur un continent, dont certaines régions ont été marquées par des conflits frontaliers récurrents depuis le 19ème siècle et où les frontières sont, pour certaines, aujourd’hui encore contestées, notamment en Amérique centrale, [Medina, 2009, 36-37], l’intégration a été un « facteur de stabilisation » [Medina, 2009, 41] sans gommer les tensions de géopolitique interne qui débordent parfois outre-frontière, mettant en péril la stabilité continentale.

Alors que dans le sillage de l’effondrement de l’URSS, de nombreux analystes prévoyaient que le monde avait atteint la « fin de l’histoire » [Fukuyama, 1992] et que les organisations régionales ainsi que les accords de libre-échanges – parmi lesquelles l’Union européenne faisait figure de modèle à suivre, d’exemple d’intégration le plus abouti – étaient le signe de l’avènement d’un monde sans frontières, on se rend compte que, plus de trente ans plus tard, la réalité est bien loin de ces commentaires. On a plutôt assisté à un « retour des frontières » [Amilhat Szary, 2006], [Foucher, 2016], [Ferguson 2017]. L’un des signes les plus parlants est la multiplication des « murs frontaliers » dont le nombre est passé de 15, en 1989, à plus de 60 en 2016 [Vallet, 2016]. Signe d’un phénomène de « rebordering » [Van Houtoum, 2004], [Podescu, 2011], ces murs sont la manifestation d’une « transformation qualitative » des frontières [Ibid, 3]. Cependant, leur retour se fait sous différentes formes, qu’il s’agisse de leur renforcement concret, ou bien du renforcement des activités de contrôle et de surveillance, ou bien encore de leur contestation par des mouvements séparatistes dont les référendums en Catalogne ou au Kurdistan sont les exemples les plus récents. Une nouveauté, c’est que ces processus attribuent aux frontières une fonction de « tri des flux » menant à leur « traitement différencié » [Amilhat-Szary, 2015].

Editors in chief

Françoise Martinez,

Isabelle Vagnoux

Guest editors

Anne-Laure Amilhat-Szary,

Pierre-Alexandre Beylier,

Gregory Benedetti,

Eric Tabuteau

Argument

In the aftermath of the collapse of the Soviet Union, many analysts and experts argued that the world had reached the “end of history” [Fukuyama, 1992] and that regional and local organizations and free trade agreements (among which the European Union appeared to be a model of integration) signaled the emergence of a world without borders. Yet, thirty years later, the reality seems to be altogether different. Today, it is clear that “borders are back” [Amilhat Szary, 2006], [Foucher, 2016], [Ferguson, 2017]. One of the most telling symbols is the multiplication of “border walls”, the number of which increased from fifteen in 1989, to more than sixty in 2016 [Vallet, 2016]. These walls are the manifestation of a “qualitative transformation” of borders [Podescu, 2011] and the symbols of a “rebordering phenomenon” [Ibid, 3], [Van Houtoum, 2004]. However, their return appears under different forms, whether as a concrete consolidation, or an intensification of control and surveillance activities. Conversely, these borders may also be challenged by separatist and other resistance movements, as the most recent examples of Catalonia and Kurdistan demonstrate. What is new is the fact that these transformations have granted border a new function of “sorting out fluxes”, through “differentiated treatments” [Amilhat-Szary, 2015].

Whether these borders are challenged, violated, transcended, consolidated, or integrated, they remain necessarily at the heart of the political debate. This symposium – which is the first of a series entitled “Borders, spaces, and power(s)” – will focus on a specific geographic area: the Americas. Because the Americas were colonized by European powers, they all share the specificity of having been shaped in order to “organize” the New World [Podescu, 2011, 8]. To be more precise, they combine in a surprising way two forms of territorial appropriation: one that derives from a logic of zonal colonizing conquest (frontier), the other from a desire of worldwide networking in a Western perspective of space (boundary) [Perrier Bruslé, 2007]. They convey an exogenous dimension, which can have implications for the different spaces and communities that are being crossed by these borders, whether it be in terms of legitimacy or identity. Beyond their colonial past, the Americas have shared another common point since the 1990s: as part of the globalization process, they have set up trade agreements like NAFTA (the North American Free Trade Agreement) in North America or Mercosur in South America, in order to foster better regional integration. These agreements have put forward a particular vision of the border concept, a border which appears more as a “resource” than a “stigma” [Amilhat-Szary, 2015, 85]. At a local level, people involved have a different point of view about the possibility to enhance the peripheral territories where they live and develop innovative para-diplomatic initiatives. On the American continent, where some regions were hit by recurring border conflicts in the 19th century, and where some borders are still contested today (especially in Central America), integration has been a “factor of stabilization” [Medina, 2009, 41] without erasing internal geopolitical tensions which sometimes go beyond the border, endangering the continental stability.

Nevertheless, the 9/11 attacks – and international terrorism overall, which had existed in Latin America since the Buenos Aires attacks in the 1880s – have redefined the role of borders, contributing to their “refunctionalization”. The resurgence of a Fortress America [Alden, 2008], [Andreas, 2003], [Noble, 2004] has been extensively documented regarding the United States, but the phenomenon of “rebordering” also concerns Latin American borders, yet in a more ambivalent way, since they are caught in a contradictory process of “dismantling and construction” [Machado, De Oliveira, 2009, 19]. As some countries have responded to terrorism by closing their borders, others, especially in Central America, have taken a different path toward opening borders [Medina, 2009, 138]. In this region, one observes an uncommon policy which reinterprets the accepted trends in terms of regulation of borders. For instance, one can think of the unprecedented development of security devices on the Brazilian borders, without questioning the growth of international exchanges, whether they be legal or illegal (smuggling, narco-trafficking…) [Dorfman, 2014], [Dorfman et al, 2017].

This issue of IdeAs will focus on the two apparently antithetical phenomena of integration and border security, particularly through their impact on migrations.

Papers can deal with the policies that have been put in place since 2001, especially with regards to the phenomenon of rebordering which is at stake on a global level. How do countries manage their border to address this new context? Submissions can concentrate both on the mechanisms themselves and on their implications for cross-border relations. Case studies and comparative approaches will be particularly welcomed, especially when they try to go beyond regional syntheses and bridge the gap between the two Americas … [Brunet-Jailly, 2007], [Konrad et al, 2008].

Submissions can also analyze how American borders evolve, from an opening process to a closing one, “functionalizing and dysfunctionalizing” [Foucher, 1991], [Pradeau, 1994, 16-17] in order to study these dynamics both on a small scale and a large scale. Historical approaches, which renew the question of territorialized border conflict and multiply the reading scales, demonstrating efforts to make national and contradictory nationalist narratives evolve, will also be appreciated [Parodi Revoredo et al, 2014].

Papers can also explore the issue of continental integration within NAFTA and MERCOSUR, but also at the level of both Americas (UNASUR). How can we evaluate these regional blocs which presented themselves as models in the 1990s? How do the member countries perceive their relations along the borders in this context? How do integration and rebordering coexist for that matter? What are the resistance movements against these processes, how do they express themselves politically and at which levels?

A cross-examination of border crossing and an evaluation of their growing human costs will also be welcomed [De Leon et al, 2015]. The goal will be to understand intracontinental fluxes, which are linked with working mobility, but also how the Americas integrate their migratory strategies with an increasing number of people who try to reach North America from Africa, crossing the Atlantic Ocean, using the same slave itineraries, before embarking on longer and more dangerous paths toward the North [Tapia Ladino, 2014].

Papers dealing with the Canada/US border and with borders in South America will be given the priority as well as papers about border processes and economic issues.

Like the "Borders in the Americas" conference, this issue of IdeAs is intended to be both transdisciplinary and cross-disciplinary, drawing on geography, history, political science, international relations, sociology, anthropology and addressing the Americas in their entirety. Authors are also encouraged to adopt multidisciplinary and comparative methodologies.

Submission guidelines

Deadline: September 15, 2020.

The submission is to consist of 5 key-words, a 300-word abstract of the paper; a 100-word biographical statement will also be included. Submissions are to be sent at the following addresses: pierre-alexandre.beylier@univ-grenoble-alpes.fr, fmartinez02@univ-paris8.fr, isabelle.vagnoux@univ-amu.fr

Alden, Edward, The Closing of the American Border, New York City, Harper and Collins, 2008.

Andreas Peter et al, The Rebordering of North America: Integration and Exclusion in a New Security Context, New York, Routledge, 2003.

Amilhat-Szary, Anne-Laure, Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui?, Paris, Presses Universitaires de France, 2015.

Amilhat Szary, Anne-Laure, and Marie-Christine Fourny, eds., Après Les Frontières, Avec La Frontière. Nouvelles Dynamiques Transfrontalières En Europe, La Tour d’Aigues, Ed. de l’Aube, 2006.

Brunet-Jailly, Emmanuel (ed.), Borderlands: Comparing Border Security in North America and Europe, Ottawa, University of Ottawa Press, 2007.

Chevalier, Jacques, and Cristina Carballo, ‘Fermetures Résidentielles et Quête de l’entresoi, Entre Nord et Sud Des Amériques’, L’espace Géographique, 2004.

De Leon, Jason, and Wells, Michael, The Land of Open Graves, Los Angeles, University of California Press, 2015, <http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520282759> [accessed 15 November 2017].

Dear, Michael, Why Walls Won’t Work – Repairing the US-Mexico Divide, Oxford, Oxford University Press, 2013.

Dorfman, Adriana, and Francisco de Bem, Daniel, ‘Contrabando, Tragédia e Reflexividade: Antígona Na Fronteira Gaúcha’, Revista Do Centro de Educação e Letras, Unioeste - Campus De Foz Do Iguaçu,, 2014, 15, 33–51.

Dorfman, Adriana et al, ‘Political Commodities and Sovereignty Management: Cigarette Smuggling across Brazil’s Southern Borders’, Geopolitics, 22 (2017), 863–86 <https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1356288>.

Ferguson, Niall, “Borders are back and a new game looms”, Boston Globe, September 26, 2017.

Foucher, Michel, Le Retour des frontières, Paris, CNRS Editions, 2016.

Foucher Michel, Fronts et Frontières, Paris, Fayard, 1991.

Fukuyama, Francis, The End of History and the Last Man, New York City, Free Press, 1992.

Harvey, David, « The Right to the City », New Left Review 53, September 2008.

Harvey, David, Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, London, Verso, 2012.

Konrad, Victor, and Nicol, Heather, Beyond Walls: Re-Inventing the Canada-United States Borderlands, London, Ashgate, 2008.

Machado de Oliveira, Tito Carlos. « Frontières en Amérique latine : réflexions méthodologiques », Espaces et sociétés, vol. 138, no. 3, 2009, pp. 19-33.

Medina, Lucile, « Les frontières de l'isthme centraméricain, de marges symboliques à des espaces en construction », Espaces et sociétés 2009/3 (n° 138), p. 35-50.

Mezzadra, Sandro, and Neilson, Brett (eds.), Border As Method, or, the Multiplication of Labor, Durham, NC, Duke University Press, 2013.

Nail, Thomas, Theory of the Border, Oxford, New York, Oxford University Press, 2016.

Nates Cruz, Beatriz (ed.), La Frontera, Las Fronteras. Diálogos Transversales En Estudios Territoriales Contemporáneo, Editorial Universitaria de Caldas, 2013.

Nicol, Heather, and Lassi Heininen, ‘Networking the North: Cross Border Connections and the New International Circumpolar Geopolitics’, Southern Journal of Canadian Studies, 2 (2009), 11–26.

Noble, John, « Fortress America or Fortress North America? », paper prepared for the IRPP on North American Integration: Migration, Trade and Security, April 2004.

Parker, Noel, and Vaughan-Williams, Nick, ‘Critical Border Studies : Broadening and Deepening the “Lines in the Sand” Agenda’, Geopolitics, 17 (2012), 727–33.

Parodi Revoredo, Daniel et al (eds.), Las historias que nos unen: 21 relatos para la integración entre Perú y Chile, Primera edición, Lima, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014.

Perrier Bruslé, Laetitia, ‘The Front and the Line: The Paradox of South American Frontiers Applied to the Bolivian Case’, Geopolitics, 12 (2007), 57–77.

Piermay, Jean-Luc, « La Frontière et ses ressources : regards croisés » in Antheaume Benoît et Giraut F. (eds.) Le territoire est mort : vive les territoires ! : une refabrication au nom du développement, Montpellier, IRD Editions, 2005.

Popescu, Gabriel, Bordering and Ordering the Twenty-first Century: Understanding Borders, Plymouth, Rowman and Littlefield Publishers Inc., 2011.

Pradeau Christian, Jeux et enjeux des frontières, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 1994.

Rodney, Lee, Looking beyond Borderlines: North America’s Frontier Imagination, Routledge Advances in Art and Visual Studies, 19, New York, Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.

Rumford, Chris (ed.), Citizens and Borderwork in Contemporary Europe (New York: Routledge, 2008)

Symons, John, “Somos fronterizos”, Multitudes 2003/1 (n°11), pp 79-89.

Tapia Ladino, Marcela, and González Gil, Adriana, Regiones fronterizas, migración y los desafíos para los Estados nacionales latinoamericanos, 2014.

Vallet, Elisabeth, Border, Fences and Walls: State of Insecurity?, New York, Routledge, 2014.

Van Houtum, Henk, et al (eds)., B/Ordering Space, London/Aldershot, Ashgate, 2004.

Wadewitz, Lissa K., The Nature of Borders. Salmon, Boundaries, and Bandits on the Salish Sea, Bellingham, University of Washington Press, 2012.

Wastl-Walter, Doris (ed.), Companion to Border Studies, Farnham, Ashgate, 2012.

Zukin, Sharon, The Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places, New York, Oxford, 2010.