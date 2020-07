Announcement

Argumentaire

Le Département de Vaucluse s’est engagé, depuis 2016, dans un programme intitulé Patrimoine de la République qui a pour ambition de retracer l’héritage de la création, matérielle et intellectuelle, de la République en lien avec l’administration du territoire, la diffusion des idéaux républicains et l’émergence de la vie démocratique entre 1789 et 1940.

Une première exposition, aujourd’hui en itinérance, Liberté, Égalité, Fraternité – mots et images d’une devise, présentait la naissance et la destinée de la devise républicaine. À partir de 2021, une nouvelle exposition, déclinée en trois chapitres annuels, centrera le propos sur le territoire de Vaucluse : Mémoires républicaines en Vaucluse.

Le premier temps s’articulera autour de trois dates fondamentales : le 14 septembre 1791, Avignon et le Comtat sont rattachés au royaume de France, le 21 septembre 1792, « l’an premier de la République » bat, le 25 juin 1793, le département de Vaucluse est né. De ces avènements successifs, tout le sort ultérieur du Vaucluse a porté la marque et le poids. Premier acte : le vœu d’union à la France que revendique un parti pro-français, acquis aux idées révolutionnaires, alors même que ses adversaires restent attachés à leur souverain, le pape. Une telle divergence des arguments provoqua la commotion d’une guerre civile. Deuxième acte : la République qui installe la souveraineté nationale, l’égalité des droits, le drapeau tricolore, la devise, etc. et s’acculture en ces terres agrégées par une autocélébration omniprésente. Dernier acte emboîtant de cette marche : la création du département de Vaucluse, à force de décrets, dans la plasticité des découpages successifs, liés au pragmatisme mais aussi aux identités profondes des différentes cultures et traditions.

Mémoires républicaines en Vaucluse ouvrira une réflexion sur la mémoire, ses représentations, ses étapes, ses accommodements et réévaluations. Elles qualifieront et déclineront trois de ses territoires, rangés chronologiquement - La mémoire douloureuse : de la réunion d’Avignon et du Comtat Venaissin à la France jusqu’à la chute de Robespierre (1791-1794), La mémoire proscrite ou celle des illusions perdues (1848-1851), La mémoire institutionnalisée à l’horizon de 1880 - dont le premier chapitre nous entraînera au cœur des émotions populaires et affrontements traumatiques qui, dans l’imaginaire collectif, ont symbolisé les violences locales sous la Révolution.

Dates et lieu

Le premier volet de l’exposition Mémoires républicaines en Vaucluse de 1791 à 1880, La Mémoire douloureuse : de la réunion d’Avignon et du Comtat Venaissin à la France jusqu’à la chute de Robespierre (1791-1794) sera présentée au Musée d’Histoire Jean Garcin : 39-45 L’Appel de la Liberté, à Fontaine-de-Vaucluse du 20 mai au 30 août 2021. Les volets suivants seront, en 2022, La Mémoire proscrite ou celle des illusions perdues (1848-1851) puis, en 2023, La Mémoire institutionnalisée à l’horizon de 1880.

Séquences de l'exposition

Axes scientifiques

Les textes scientifiques qui accompagneront le catalogue d’exposition visent à apporter un complément à l’exposition voire un point de vue que l’exposition n’aurait pu développer. Ainsi, sur la base du plan (pièce-jointe), l’auteur peut choisir d’approfondir un point de l’exposition, développer une ou plusieurs thématiques liées à l’exposition ou encore proposer une lecture historique, artistique, littéraire, sociologique ou encore philosophique des événements décrits. La dimension mémorielle est également un point essentiel de l’exposition qu’il serait pertinent de développer dans l’ouvrage.

Modalités de soumission

Les propositions d'articles seront soumises en français et contiendront les informations suivantes :

nom, prénom

Statut universitaire ou professionnel

université ou laboratoire de rattachement

présentation en 3-4 lignes : court CV avec adresse e-mail

le résumé de l’article de 1000 signes environ (notes, bibliographie exclues)

Les propositions d’articles devront être envoyées

avant le 31 août 2020

Sous format Word, à l’adresse suivante : meghane.duvey@vaucluse.fr. Les normes de la publication seront communiquées aux auteurs sélectionnés. Les articles ne répondant pas à ces instructions ne pourront être pris en compte.

Les articles définitifs seront envoyés à la même adresse avant le 30 octobre 2020.

La publication de l’ouvrage sera prévue pour le mois de février 2021.

