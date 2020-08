Summary

Ce colloque propose de valoriser la culture alimentaire provençale et sa construction entre le Moyen Âge et l'Époque contemporaine. Par un regard interdisciplinaire sur les artisans, les produits consommés, les ustensiles de préparation et de table, à la confluence des sources écrites et matérielles, ces deux journées se donnent pour objectif d'appréhender les comportements alimentaires et les habitudes de consommation. Les différentes interventions montreront comment l'art de la table a évolué, s'est structuré, tout en documentant la composition des repas et la façon dont le vaisselier et les ustensiles nécessaires au repas et à leur élaboration s'intègrent dans les manières de table. Chaque communication sera également le moyen d'entrevoir et d'étudier la dimension sociale du partage des repas, son évolution et parfois même sa ritualisation.