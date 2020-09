Écrire la mode

Announcement

Interventions

Audrey Millet (Ingénieure de recherche ANR ENAMEL, CNRS, IDHES, État des lieux historiographique : mode, habillement, apparences (16e – 21e s.)

La mode est généralement examinée comme une chronologie des formes changeantes ou une critique vaste des influences culturelles interprétées historiquement. Son histoire révèle l’importance des changements d’apparence. Elle révèle aussi la manière dont les vêtements, les accessoires et les cosmétiques sont conçus, participent à déterminer les contours d’une société et pour quelles raisons ils sont adoptés ou rejetés. Dans une perspective historique et historiographique, nous examinerons la difficile construction de l'histoire de l'habillement, comme champ disciplinaire à part entière.

Everton Vieira Barbosa (Université Fédéral Fluminense / IHEAL – CREDA – Sorbonne Nouvelle) La mode parisienne dans la presse à Rio de Janeiro au XIXe siècle : sources, agents et circulations

L'avance de la production et de la diffusion d'imprimés périodiques produits en France avec un contenu textuel et imagetique sur la mode est arrivée au Brésil encore dans la première moitié du XIXe siècle. Donner de la visibilité au processus de transfert et de médiation des imprimés avec illustrations et textes, et des personnes liées à l'univers de la mode parisienne permet de comprendre la dimension culturelle existant dans le pays et les éléments qui ont donné sens et identité à ceux qui cherchaient à être habillés selon leur époque.

Florent le Bot (Université D’Evry Pris – Saclay, IDHES-Evry UMR) Les bottiers ont-ils fait des affaires durant l’occupation allemande ?

Même pendant la Seconde Guerre mondiale, la production de produits liés au monde de la mode n'a pas cessé. En ce sens, nous avons l’objectif de démontrer les accords commerciaux et les stratégies utilisées par certains individus pour maintenir la production de chaussures entre les années de guerre.