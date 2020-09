Summary

Accueillant entre autres historiens, professionnels du patrimoine, architectes et ingénieurs, la première séance du séminaire du programme de recherche Archipal propose un « croisement de regards » autour de deux œuvres architecturales caractéristiques du patrimoine architectural moderne français, ayant récemment fait l’objet de réhabilitations et où le matériau aluminium est en jeu. La Maison des sciences de l’homme (boulevard Raspail) et la Villa Lods - Le Val Chaton à Sérigny (Orne) seront abordées par chercheurs, praticiens et acteurs qui peuvent s’intéresser à des titres parfois très divers à ces édifices. À travers ces exemples, il s’agira notamment de s’interroger sur l’articulation entre les logiques ayant présidé à une reconnaissance patrimoniale, voire à une protection au titre des monuments historiques, et les contraintes d’un projet architectural de réhabilitation.