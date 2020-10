Acteurs, pratiques et représentations de la sécurité

Announcement

Présentation

Ouvert aux étudiants de master et de doctorat ainsi qu'aux chercheurs, aux professionnels et aux citoyens, ce séminaire prend pour objet la sécurité dans une approche élargie et multidimensionnelle, étroitement reliée aux enjeux sociaux, politiques et culturels de l'histoire générale.

Dans la continuité des travaux engagés depuis 2000, il approfondit l'étude de la gendarmerie et il élargit l'enquête à l'histoire de tous les organismes, civils ou militaires, publics (justice, polices nationale et municipales, douanes, services de pompiers, etc.) ou privés, qui participent, d'une manière ou d'une autre aux missions de sécurité.

Attentif aux institutions mais surtout aux acteurs et actrices, le chantier entend accorder une large place à l'observation des protagonistes et à leurs pratiques concrètes.

Ce séminaire veut enfin contribuer à la compréhension de l'insécurité par l'étude des faits criminels et de leur traitement politique, médiatique et judiciaire, mais aussi par l'exploration des peurs et des passions collective, abordées dans leur épaisseur historique, en tenant compte de leurs diversités sociales et territoriales.

Il associe des séances méthodologiques et des conférences (ouvertes au public, et mentionnées ici) dans la volonté de multiplier les approches disciplinaires, les méthodes et les terrains d'enquête.

Séances ouvertes au public

Programme

29 septembre

« Maintien de l'ordre : à quel prix ? ». Retour sur le rapport d'enquête de l'ACAT par sa rédactrice (Marion Guémas)

À consulter : https://www.acatfrance.fr/public/r_mo_web-pp.pdf

Lecture : https://laviedesidees.fr/Un-splendide-isolement.html

20 octobre

Finir la guerre, gagner la paix ? Les gendarmes dans l'interminable sortie de la Première Guerre mondiale (Romain Pécout, professeur d'histoire-géographie, académie d'Amiens)

10 novembre

Les gendarmes crèvent l'écran, de Cruchot à Marleau (Benoît Haberbusch et Bernard Papin, commissaires d'exposition)

Exposition au Musée de la Gendarmerie : https://lesgendarmescreventlecran.com

17 novembre

Vitriol : les agressions à l'acide au XIXe siècle (Karine Salomé, chercheuse associée au Centre d'Histoire du XIXe siècle)

24 novembre

Les magistrats dans la société française, XIXe-XXIe siècle - (Arnaud-Dominique Houte)

1er décembre

Légendes et réalités du FBI (Éric Meynard, auteur de Nouveau précis d'histoire du FBI, HC, 2020)

8 décembre

Le temps de l'auto-stop, des années 1930 aux années 1970 - (Arnaud-Dominique Houte)

15 décembre

Pratiques et représentations ordinaires des gouverné.e.s face aux forces de l'ordre dans la France contemporaine (Jérémie Gauthier, MCF en sociologie à l'université de Strasbourg)

Lecture : https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2015-1-page-101.htm

Mardi 19 janvier 2021

(16h-19h)