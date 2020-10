Announcement

Programme de recherche

En 2015, les violences intrafamiliales représentaient 70% de l’ensemble des faits de violence aux personnes constatées en Polynésie Française, faisant de cette collectivité le territoire français le plus touché par le phénomène.

Le projet de recherche « Violences Familiales et Changement Social en Polynésie Française » vise à identifier les facteurs sociaux, économiques et culturels sous-jacents à cette réalité statistique, dans une perspective sociologique, et dans un contexte où les données relatives au phénomène demeurent éparses et de faible qualité.

Ce programme, porté par la MSH-P, est placé sous la responsabilité scientifique du Dr Loïs Bastide, Maître de Conférences en sociologie à l’Université de la Polynésie française.

Profil attendu

Etre titulaire d’un Doctorat en sociologie ou en anthropologie sociale ou d’un diplôme universitaire équivalent à un doctorat européen (8 années d’études).

Connaissance approfondie de la sociologie ou de l’anthropologie de la famille et/ou connaissance analytique des phénomènes de violence. Ces compétences seront démontrées par la thèse ou des publications.

La connaissance des problématiques liées au handicap et/ou au vieillissement est un plus.

Maîtrise attestée des méthodes qualitatives en sciences sociales.

La familiarité avec les terrains polynésiens n’est pas un pré-requis mais le/la candidat.e non-familie.r.e devra consentir un investissement important pour approcher les spécificités du contexte local.

Missions

Le rôle du/de la post-doctorant.e dans le programme de recherche : La personne recrutée sera chargée de développer un axe de recherche portant sur le cas spécifique des personnes âgées et des personnes souffrant de handicap dans le cadre des violences familiales.

Ses tâches comprendront:

Conduite d’enquêtes de terrain (collecte de données par entretiens et observations, retranscriptions, analyse de contenu) ;

Participation à l’organisation et l’animation d’évènements scientifiques (ateliers, colloques, workshops) ;

rédaction d’un rapport à destination de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), qui co-finance le projet.

Il/elle sera accueilli.e au sein de la Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique (MSH-P). Il/elle travaillera en étroite collaboration avec Loïs Bastide, (MCF en sociologie à l’UPF, responsable scientifique du projet). Il est par ailleurs attendu que le/la post-doctorant.e valorise – seul.e ou en collaboration avec des membres du projet– les résultats de sa recherche dans des communications et des publications nationales ou internationales.

Poste

Durée : 12 mois, prise de poste la plus rapide possible (délai à négocier)

Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique (USR 2003 UPF-CNRS), Tahiti

Rémunération : 2 540 € net mensuels (303 136 XPF)

Modalités de candidature

Dossier de candidature attendu le 25 octobre 2020.

Il comportera :

Une lettre de candidature

Une copie du dernier diplôme

Un CV détaillé

Il sera envoyé sous format numérique à :

Loïs BASTIDE : bastide@upf.pf

Eric CONTE : direction-mshp@upf.pf

Pour tout renseignement s’adresser :