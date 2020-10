Announcement

Présentation du projet de recherche

La recherche-action mise en œuvre par le Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle dans le Vaucluse (GISCOP 84) part d’une alerte sanitaire lancée par les médecins du service d’Oncologie-Hématologie du Centre hospitalier d’Avignon (CHA) qui notent une augmentation de l’incidence des cancers hématologiques (leucémies, lymphomes, myélomes), ainsi qu’un rajeunissement des patients au diagnostic. Or, les expositions professionnelles et environnementales subies par les patients atteints de ces cancers sont peu ou pas explorées. S’appuyant sur les méthodes éprouvées par le Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Cancers d’Origine Professionnelle en Seine Saint-Denis (GISCOP 93), le GISCOP 84 poursuit trois objectifs :

1) connaître les activités de travail exposées à des cancérogènes ainsi que les expositions subies dans l’environnement résidentiel des patients ;

2) faciliter l’accès au droit à la reconnaissance et à la réparation des cancers professionnels pour les personnes concernées ;

3) contribuer à la prévention des situations d’exposition pour réduire les risques cancérogènes au travail.

L’enquête mise en place part des cas incidents de cancers hématologiques et se déroule en trois temps, dans lesquels interviendra le/la chargé.e d’études :

La reconstitution des parcours professionnels

Les enquêteurs de l’équipe réalisent un entretien biographique semi-directif approfondi avec chacun des patients ayant consenti à participer à l’enquête. Les parcours professionnels des patients sont reconstitués le plus finement possible, avec une attention particulière aux activités réelles de travail. Un compte-rendu de ces parcours est rédigé par les enquêteurs et présenté au collectif d’experts.

L’expertise pluridisciplinaire des parcours professionnels

Une fois par mois, le collectif pluridisciplinaire d’experts (médecins du travail, ingénieurs de prévention, toxicologues, sociologues, travailleurs-experts, etc.) examine les comptes-rendus de parcours professionnels des patients et identifie et caractérise les éventuelles expositions à des produits et procédés cancérogènes subis par les patients dans leurs activités de travail. A partir des expositions retenues, les experts se prononcent sur l’orientation possible de chaque patient vers les démarches de déclaration en maladie professionnelle.

Le suivi des démarches de déclaration en maladie professionnelle

Les patients éligibles, s’ils souhaitent engager une déclaration en maladie professionnelle, sont accompagnés par un membre de l’équipe dans les démarches administratives auprès de son organisme d’assurance-maladie pour la reconnaissance en maladie professionnelle et l’obtention d’une réparation à ce titre. Un volet de notre enquête étudie le déroulement de ces démarches pour identifier les obstacles dans ce processus, dans le double but de comprendre et de réduire les inégalités d’accès à ce droit.

Description du poste

Missions

Réalisation d'entretiens de reconstitution des parcours professionnels (et résidentiels) auprès des patients atteints de cancer hématologique

Rédaction de comptes-rendus d’entretiens, de résumés d’expertise et de courriers aux patients

Organisation et co-animation de réunions (séances du collectif d’experts, réunions d’équipe, etc.)

Appui à la recherche de financements

Participation aux activités de recherche en cours (sur les parcours professionnels et les expositions aux cancérogènes, sur les parcours de déclaration-reconnaissance en maladie professionnelle, sur les pratiques de prévention)

Poste basé à Avignon et sa région. Déplacements fréquents. Permis B requis, véhicule personnel souhaité (déplacements pris en charge).

La personne sera intégrée dans l’équipe pluridisciplinaire du groupe de recherche avec des échanges réguliers avec les assistantes sociales, les chercheurs et l’équipe médicale.

Conditions d'emploi et de rémunération

CDD à temps plein (ou à 80% ETP)

Date de prise de poste souhaitée : 1 er décembre 2020 ou 1 er janvier 2021

décembre 2020 ou 1 janvier 2021 Durée du contrat : un an (renouvellement possible, selon obtention de financements)

Rémunération : niveau ingénieur.e d’études ou ingénieur.e de recherche (selon grilles de l'EHESS)

Définition du profil

Formation : niveau Bac + 5 ou doctorat

sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie, sciences politiques, psychologie sociale…)

ou

ingénieur.e (santé & sécurité au travail, agronomie, environnement, etc.), avec une expérience pratique des méthodes qualitatives en sciences sociales

Compétences + expériences requises

Expérience solide dans le domaine des études qualitatives ET la conduite d’entretiens individuels

Bonne pratique de l’outil informatique

Connaissances + expérience dans les domaines santé / travail / environnement

Compétences supplémentaires intéressantes :

maîtrise d’outils de traitement statistiques / de gestion de bases de données



connaissance du tissu productif du Vaucluse / de la région d’Avignon



maîtrise de la langue arabe

Qualités requises

Aisance relationnelle

Capacités d’écriture et de synthèse

Capacités d’animation et d’organisation

Autonomie, rigueur et curiosité

Goût pour le travail en équipe

Conditions de candidature

Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 1er novembre 2020 à Moritz Hunsmann (moritz.hunsmann@cnrs.fr) et Judith Wolf (wolf.judith@gmail.com)