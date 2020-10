Announcement

De quels savoirs disposons-nous pour penser les grands fléaux épidémiques ?

Ce colloque propose une approche historique et pluridisciplinaire des “pestes” qui ont sévi dans l’aire méditerranéenne depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Programmé en amont de la Covid 19, pour commémorer le tricentenaire de la peste de 1720 à Marseille, il fournit une occasion unique de réfléchir sur les fléaux épidémiques au moment même où nos sociétés en font l’expérience.

Il réunira 28 spécialistes, qui sont : historiens, archéologues, archéo-anthropologues, historiens de l’art, philologues, biologistes, épidémiologistes, géographes et philosophes.

Ils aborderont les représentations des épidémies dans les arts, les lexiques et les narrations de la peste dans les sources latines, grecques ou arabes, la peste noire et la grande peste de Marseille en 1720. Mais encore, les modalités funéraires et la gestion des morts, les gestes barrières et de protection observés dans le passé, et les questions éthiques en matière de santé publique aujourd’hui.Plusieurs conférences s’attacheront à montrer comment les travaux sur les grandes épidémies du passé peuvent nous éclairer sur la pandémie actuelle.

Le colloque sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube des Musées de Marseille.

À l'auditorium du musée d'Histoire de Marseille

Valérie Bonet, AMU, CNRS, TDMAM valerie.bonet@univ-amu.fr

Éric Faure, AMU, CNRS, Institut de mathématiques de Marseille eric.faure@univ-amu.fr

Divna Soleil, AMU, CNRS, TDMAM divna.soleil@univ-amu.fr

Sophie Deshayes musees-recherche@marseille.fr

Patricia Zuntow, CNRS, AMU, TDMAM pzuntow@mmsh.univ-aix.fr

Ville de Marseille presse@marseille.fr / Tél. 04 91 14 64 63

auprès des Musées de Marseille, Sophie Deshayes : musees-recherche@marseille.fr ou du TDMAM : valerie.bonet@univ-amu.fr

Le colloque sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube des Musées de Marseille.

Programme

Mardi 27 octobre

Après-midi

14h00 – 14h30 | Allocutions d’ouverture

Jean-Marc COPPOLA, adjoint à la maire de Marseille en charge de la culture pour toutes et tous, de la création et du patrimoine culturel ;

adjoint à la maire de Marseille en charge de la culture pour toutes et tous, de la création et du patrimoine culturel ; Aurélie BIANCARELLI-LOPES, adjointe à la maire de Marseille en charge de la recherche, de la vie étudiante et de l’enseignement supérieur ;

adjointe à la maire de Marseille en charge de la recherche, de la vie étudiante et de l’enseignement supérieur ; Xavier REY, directeur des Musées de Marseille ;

directeur des Musées de Marseille ; Philippe DELAPORTE, vice-président Recherche, Aix-Marseille université ;

vice-président Recherche, Aix-Marseille université ; Sophie BOUFFIER, directrice de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme ;

directrice de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme ; Emmanuèle CAIRE, directrice du laboratoire TDMAM ;

directrice du laboratoire TDMAM ; Michel SIGNOLI, directeur du laboratoire ADES ;

directeur du laboratoire ADES ; Xavier DAUMALIN, directeur du laboratoire TELEMMe.

14h30 - 14h50 | Préambule Vincent BARRAS, Institut des humanités en médecine, CHUV, CH-1011 , Université de LausanneHistoire immédiate et temps long : une perspective transdisciplinaire sur la pandémie de Covid-19 ?

14h50 - 15h15 | Régis BERTRAND, Aix-Marseille université, CNRS, TELEMMeÉtudier la peste de Provence, trois siècles d’historiographie

Aix-Marseille université, CNRS, TELEMMeÉtudier la peste de Provence, trois siècles d’historiographie 15h15 - 15h40 | Fleur BEAUVIEUX, Centre Norbert Élias, CNRS, EHESS, Aix-Marseille université, Université d’AvignonContrôle de l’espace urbain pendant la peste et tactiques quotidiennes des habitants.

Centre Norbert Élias, CNRS, EHESS, Aix-Marseille université, Université d’AvignonContrôle de l’espace urbain pendant la peste et tactiques quotidiennes des habitants. 15h40 - 16h05 | Tancrède HERTZOG, École Pratique des Hautes Études, laboratoire SapratDonner un visage au mal : les représentations de la peste dans les arts en Europe, du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle

École Pratique des Hautes Études, laboratoire SapratDonner un visage au mal : les représentations de la peste dans les arts en Europe, du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle 16h10 - 16h40| Questions/échanges.

Mercredi 28 octobre 2020

Matinée

10h - 10h25 | Divna SOLEIL, Aix-Marseille université, CNRS, TDMAM Une maladie qui prend chair : le terme loimos entre les médecins et les historiens

Aix-Marseille université, CNRS, TDMAM Une maladie qui prend chair : le terme loimos entre les médecins et les historiens 10h25 - 10h50 | Valérie BONET, Aix-Marseille université, CNRS, TDMAM Les mots de la "peste", les mots de la peur, dans les textes médicaux latins : pestis, pestilentia.

Aix-Marseille université, CNRS, TDMAM Les mots de la "peste", les mots de la peur, dans les textes médicaux latins : pestis, pestilentia. 10h50 - 11h15 | François CLÉMENT, Université de Nantes, CNRS, CESCM Nommer l’épidémie et la peste dans les sources médiévales arabes.

Université de Nantes, CNRS, CESCM Nommer l’épidémie et la peste dans les sources médiévales arabes. 11h15 - 11h30 |Pause

11h30 - 11h55 | Éric FAURE, Aix-Marseille université, CNRS-I2M Des hommes, des pestes et des dieux dans la Rome de la première moitié de la période républicaine (509-290 avant J.-C.)

Aix-Marseille université, CNRS-I2M Des hommes, des pestes et des dieux dans la Rome de la première moitié de la période républicaine (509-290 avant J.-C.) 11h55 - 12h20 | Emmanuèle CAIRE, Aix-Marseille université, CNRS, TDMAM Thucydide a-t-il inventé la peste d’Athènes ?

Aix-Marseille université, CNRS, TDMAM Thucydide a-t-il inventé la peste d’Athènes ? 12h20 - 12h50 | Questions/échanges.

Après-midi

14h30 - 14h55 | Diane RUIZ-MOIRET, Université Lumière-Lyon 2, Sorbonne Université Peurs sur la ville : le traitement narratif des pestilences romaines dans les sources historiographiques.

Université Lumière-Lyon 2, Sorbonne Université Peurs sur la ville : le traitement narratif des pestilences romaines dans les sources historiographiques. 14h55 - 15h20 | Paul DEMONT, Sorbonne Université Albert Camus, lecteur de Thucydide, et la genèse de La Peste.

Sorbonne Université Albert Camus, lecteur de Thucydide, et la genèse de La Peste. 15h20 - 15h45 |Benoît ROSSIGNOL, Université Paris 1, CNRS, ANHIMA Évaluer l’impact des épidémies antiques : les proxy face aux sources littéraires.

15h45 - 16h | Pause

16h - 16h25 | Philippe MUDRY, Université de Lausanne Les gestes barrières lors des épidémies antiques

Université de Lausanne Les gestes barrières lors des épidémies antiques 16h30 - 17h | Questions/échanges.

Jeudi 29 octobre 2020

Matinée

10h - 10h25 | François-Olivier TOUATI, Université de Tours, EMAM-CNRS La peste noire : réponses médicales, visions sociétales (1347-1720).

Université de Tours, EMAM-CNRS La peste noire : réponses médicales, visions sociétales (1347-1720). 10h25 - 10h50 | Michel GOURY, archéologue sous-marin, responsable des fouilles archéologiques de l’épave du Grand Saint Antoine et du port naturel de Pomègues. Le Grand Saint Antoine. Les fouilles archéologiques d’un navire maudit.

archéologue sous-marin, responsable des fouilles archéologiques de l’épave du Grand Saint Antoine et du port naturel de Pomègues. Le Grand Saint Antoine. Les fouilles archéologiques d’un navire maudit. 10h50 - 11h15 | Jean-Louis BLANC, Association des amis du patrimoine médical de Marseille (AAPMM) Le Chevalier Roze, entre mythe et réalités.

Association des amis du patrimoine médical de Marseille (AAPMM) Le Chevalier Roze, entre mythe et réalités. 11h15 - 12h10 | Françoise HILDESHEIMER , conservatrice générale honoraire du patrimoine, Archives nationales, Paris Quelques conséquences administratives de la peste de 1720.

, conservatrice générale honoraire du patrimoine, Archives nationales, Paris Quelques conséquences administratives de la peste de 1720. 12h10 - 12h40 | Questions/échanges.

Après-midi

14h30 - 14h55 | Gilbert BUTI, Aix-Marseille université, CNRS, TELEMMe Se protéger et repousser la contagion en Provence en 1720-1722 : comment et avec quels résultats ?

Aix-Marseille université, CNRS, TELEMMe Se protéger et repousser la contagion en Provence en 1720-1722 : comment et avec quels résultats ? 14h55 - 15h20 | Stéphan TZORTZIS, service régional de l’archéologie de la DRAC PACA, Aix-en-Provence, ADES Épidémies de peste et modalités funéraires : ce que révèle l’archéologie

service régional de l’archéologie de la DRAC PACA, Aix-en-Provence, ADES Épidémies de peste et modalités funéraires : ce que révèle l’archéologie 15h20 - 15h45 | Caroline COSTEDOAT, Aix-Marseille université, CNRS, EFS, ADES Qui meurt de la peste ? Approche interdisciplinaire.

Aix-Marseille université, CNRS, EFS, ADES Qui meurt de la peste ? Approche interdisciplinaire. 15h45 - 16h15 | Questions/échanges.

Vendredi 30 otctobre

Matinée

9h30 - 9h55 | Rémi BARBIERI, , IRD, Aix-Marseille université, MEPHI, Microbes Evolution Phylogeny and Infections Introduction à une nouvelle méthode d’analyse des textes historiques : les maux/mots de la peste (Milan 1630 et Marseille 1720).

, IRD, Aix-Marseille université, MEPHI, Microbes Evolution Phylogeny and Infections Introduction à une nouvelle méthode d’analyse des textes historiques : les maux/mots de la peste (Milan 1630 et Marseille 1720). 9h55 - 10h20 | Dominique CASTEX , CNRS Trois cas singuliers de catacombes romaines, témoignages d’une gestion de morts par épidémies durant la période impériale.

, CNRS Trois cas singuliers de catacombes romaines, témoignages d’une gestion de morts par épidémies durant la période impériale. 10h20 - 11h | Pause

11h- 11h25| Michel DRANCOURT , faculté de médecine, Aix-Marseille université, IHU, MEPHI Dynamique de l’épidémie de peste à Marseille, 1720-1722.

, faculté de médecine, Aix-Marseille université, IHU, MEPHI Dynamique de l’épidémie de peste à Marseille, 1720-1722. 11h25 - 12h | Questions/échanges.

Après-midi

14h - 14h25 | Maryline CRIVELLO, Aix-Marseille université, CNRS, TELEMMe Médiation et mobilisation d’un imaginaire de la peste de 1720 à Marseille au XXe siècle. Autour du film-documentaire de M. Porte (1981) et de la reconstitution historique de La Ciotat (2002-2019).

Aix-Marseille université, CNRS, TELEMMe Médiation et mobilisation d’un imaginaire de la peste de 1720 à Marseille au XXe siècle. Autour du film-documentaire de M. Porte (1981) et de la reconstitution historique de La Ciotat (2002-2019). 14h25 - 14h50 | Michel SIGNOLI, Aix-Marseille université, CNRS, EFS, ADES De Yersin, vainqueur de la peste à la fin du 19e au retour du bacille de nos jours (20e et 21e siècles).

Aix-Marseille université, CNRS, EFS, ADES De Yersin, vainqueur de la peste à la fin du 19e au retour du bacille de nos jours (20e et 21e siècles). 14h50 - 15h15 | Pierre LE COZ, Académie nationale de médecine, Aix-Marseille université,CNRS, EFS, ADES Les pandémies aujourd’hui : comment gérer l’incertitude et les dilemmes moraux ?

Académie nationale de médecine, Aix-Marseille université,CNRS, EFS, ADES Les pandémies aujourd’hui : comment gérer l’incertitude et les dilemmes moraux ? 15H15 - 15h45 | Questions/échanges.

15h45 - 16h | Discours de clôture