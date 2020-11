Summary

Le Centre Jacques-Berque pour les études en sciences humaines et sociales (USR 3136), situé à Rabat, Maroc, est sous cotutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères(MEAE) et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Dans le cadre de sa programmation scientifique, le CJB finance chaque année un certain nombre de projets de recherche sur le Maroc, la Mauritanie et plus largement le Maghreb sur la longue période dans les disciplines suivantes : archéologie, histoire, sociologie, anthropologie, géographie, science politique, droit, sciences économiques.