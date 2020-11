Announcement

Argumentaire

Les journées d’études organisées par le groupe Education Jeunesse Altérité de l’URMIS (Unité de recherche Migrations et Société, CNRS-UMR 8245, IRD-UMR 205) visent à interroger la gestion de la diversité culturelle en milieu scolaire, à partir d’un regard croisé France-Italie.

Initiée par des collaborations entre des chercheurs italiens et des chercheurs de l’URMIS sur cette thématique (Ouvrage collectif coordonné par Laura Zanfrini Migrants and Religions : Paths, Issues and Lenses. A multidisciplinary and multi-sited study on the rôle of religious belongings in migratory and integration process (Brill Editions, Amsterdam, à paraître), ces journées ont pour objectif de comparer les deux systèmes d’enseignement sensiblement différents quant à leur traitement de cette question de la diversité à l’école.

Cette dernière est une problématique récente en Italie, touchée par des mouvements migratoires importants depuis la fin des années 1990, et n’a pas encore donné lieu à des débats théoriques complexes. Les mesures publiques en Italie se sont exprimées de plus en plus en termes d’éducation interculturelle, mais la diversité reste encore une notion en construction. Au contraire, en France, celle-ci a suscité des débats scientifiques et politiques d’envergure, orientés autour des questions de discriminations et d’inégalités selon les origines migratoires des élèves, qui amènent à la considérer comme une problématique essentielle de la sociologie de l’éducation française.

Ces journées auront pour but de favoriser les échanges et d’alimenter la réflexion autour de cette dimension comparative, mais aussi d’entrevoir des pistes de travail futur, des problématiques communes ainsi que des projets collectifs sur le thème (publications, réponses à des appels d’offre, organisation de colloques...).

Elles seront organisées autour de trois grands axes : les contextes éducatifs des deux pays ; la question des discriminations dans le cadre scolaire ; le traitement des inégalités scolaires en fonction des origines migratoires des élèves.

Programme

Wébinaire - 5 novembre 2020

10h00 – 10h15. Ouverture de la Journée. Présentation de la Journée et des thématiques. Swanie Potot (Directrice URMIS)

10h15 – 12h30. 1ère session : Gestion de la diversité et contexte sociopolitique

Diversités et inégalités : la situation européenne etses ambivalences. Laura Zanfrini (Professeure, Département de Sociologie, Università cattolica di Milano)

(Professeure, Département de Sociologie, Università cattolica di Milano) Les origines impériales de la « gestion » de ladiversité culturelle : du paradigme de la tradition républicaine à celui de la rupture du compromis républicain. Marie Salaün (Professeure, Université Paris Descartes, URMIS)

(Professeure, Université Paris Descartes, URMIS) Discussion et débat avec le public : Géraldine Bozec (Maître de conférences, Université Côte d’Azur, URMIS)

15h30 – 17h30. 2ème session: Les discriminations dans le cadre scolaire français

Scolariser les élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) : peut-on parler de discriminations institutionnelles ? L’exemple de l’académie d’AixMarseille. Virginie Baby-Collin (Professeure, Aix Marseille Université)

(Professeure, Aix Marseille Université) Une expérience subjective des discriminations scolaires au fil de la lignée ? Jean-Luc Primon (Maître de conférences, UniversitéCôte d’Azur, URMIS)

(Maître de conférences, UniversitéCôte d’Azur, URMIS) Discussion et débat avec le public : Valérie Erlich (Maître de conférences, Université Côte d’Azur, URMIS)

Wébinaire - 27 novembre 2020

10h00 – 12h30. 3ème session: Problématiques de la diversité et de la discrimination en milieu scolaire

Etablissements privés musulmans en France : enquête de légitimité en contexte pluraliste. Rania Hanafi (Maître de conférences, UniversitéCôte d’Azur, URMIS)

(Maître de conférences, UniversitéCôte d’Azur, URMIS) Religion et laïcité dans l’école républicaine : lesréactions des jeunes. Alessandro Bergamaschi (Maître de Conférence, Université côte d’Azur, URMIS) et Catherine Blaya (Professeure, Université Côte d’Azur, URMIS)

(Maître de Conférence, Université côte d’Azur, URMIS) et (Professeure, Université Côte d’Azur, URMIS) La question des discriminations scolaires enFrance : un cadre opérant ? Choukri Ben Ayed (Professeur, Université de Limoges)

(Professeur, Université de Limoges) Discussion et débat avec le public : Jimmy Stef (Doctorant, Université Côte d’Azur, URMIS-IRASEC)

Wébinaire - 14 janvier 2021

10h00 - 12h30. 4ème session: Inégalités scolaires et origines migratoires en Franceet en Italie

Inégalités ethniques et éducation en Italie : étatde l’art et perspectives. Mariagrazia Santagati (Chargée de recherche, Département de Sociologie, Università cattolica diMilano)

(Chargée de recherche, Département de Sociologie, Università cattolica diMilano) L’orientation des élèves issus de l’immigration :entre données statistiques et expériences subjectives. Aziz Jellab ( Professeur des universités associé àl’INSHEA (Suresnes) et inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche)

Professeur des universités associé àl’INSHEA (Suresnes) et inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche) Discussion, débat et clôture du webinaire : ThierryBerthet (Directeur de recherche CNRS, Université Aix-Marseille)

