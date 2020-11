Membre de l'École française de Rome (2021-2022)

Announcement

Présentation

Fondée en 1875, l’École française de Rome est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Elle a pour mission fondamentale la recherche et la formation à la recherche dans le champ de l’archéologie, de l’histoire et des autres sciences humaines et sociales, de la Préhistoire à nos jours. Son domaine d’intervention privilégié couvre un espace comprenant Rome, l’Italie, le Maghreb et les pays du Sud-Est européen proches de la mer Adriatique.

L’École française de Rome accueille chaque année des membres scientifiques qui se consacrent à des travaux de recherche dans les domaines relevant de l’établissement, en histoire, archéologie et sciences sociales, répartis en trois sections :

l’Antiquité

le Moyen Âge

les Époques moderne et contemporaine.

Pour l’année 2021-2022, dix-huit postes de membres de l’École française de Rome seront vacants ou susceptibles d’être vacants. Les nominations sont prononcées pour une durée d’une année à compter du 1e septembre 2021, et jusqu’au 31 août 2022. Elles peuvent être renouvelées, sur avis de la commission de recrutement, pour une deuxième et, éventuellement, pour une troisième année consécutive.

Pour consulter la foire aux questions, cliquer ici.

Commission d’admission

Pour prendre connaissance de la composition de la commission d’admission des membres de l’École française de Rome (outre les trois directeurs des études de l’EFR), vous pouvez consulter la page dédiée ici.

Les membres de la commission d’admission des membres de l’École française de Rome, au nombre de quinze, dont les trois directeurs des études, sont nommés par le directeur, après avis du président du conseil scientifique pour trois ans.

La commission d’admission des membres de l’École française de Rome est en cours de renouvellement. La composition sera publiée début décembre 2020.

Modalités de candidature

La campagne de recrutement des membres au titre de l’année universitaire 2021-2022 sera ouverte du vendredi 6 novembre 2020

au vendredi 11 décembre 2020, 12 heures (heure de Rome).

Téléchargez l’appel à candidature détaillé

Les dossiers de candidature devront être envoyés via le formulaire en ligne.

NB : en raison d’une intervention de maintenance technique, la plateforme de recrutement ne sera pas accessible le vendredi 20 novembre 2020.

Les candidats doivent s’inscrire avec une adresse mail personnelle valide. Une confirmation d’envoi du dossier sera envoyée à l’adresse indiquée, une fois le dossier complet validé. Sans cette confirmation, votre candidature n’a pas été finalisée. Vous devez redéposer votre dossier et vous assurer d’avoir reçu une confirmation de dépôt.

Attention : une fois votre candidature soumise, celle-ci ne pourra être modifiée.