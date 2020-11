Announcement

Née en 1980, d’abord sous la forme du Bulletin d’information de la Mission Historique Française en Allemagne de Göttingen (MHFA, numéros 1 à 44 jusqu’en 2008), puis devenue Revue en 2009 (numéros 1 à 4 jusqu’en 2012), la publication de l’institut a toujours constitué un instrument de travail et de recherche au service des échanges scientifiques franco-allemands.

Aujourd'hui réduite à sa seule composante bibliographique recentrée sur la rubrique « Librairie allemande » disponible en ligne, elle fait connaître aux lecteurs francophones les principales productions de l’historiographie de langue allemande dans des délais aussi brefs que possible - c’est-à-dire le plus souvent dans l’année suivant leur parution. Les recensions sont regroupées, consultables et interrogeables par année, auteurs, titres et matière au sein d’une base riche de plus de 2000 titres.

La publication désormais électronique et sa consultation intégrale et gratuite sur le site entendent poursuivre et amplifier le souci initial d’une diffusion la plus large possible au sein de la communauté scientifique et universitaire française et allemande.

Les articles et comptes rendus, reçus ou demandés, sont examinés par les chercheurs de l’équipe scientifique composant l’Institut franco-allemand de sciences historiques et sociales de Francfort-sur-le-Main (IFRA, héritier de l'IFHA).

Domaines

La revue cherche aujourd’hui à élargir son réseau de recenseurs. Nous cherchons des historiens et historiennes, mais aussi des spécialistes appartenant au spectre large des sciences humaines et sociales, de toute nationalité, jouissant d’un niveau de langue en français et allemand leur permettant de lire un ouvrage scientifique en allemand et de le recenser en français en environ 2 pages.

Cet appel est ouvert aussi bien aux jeunes chercheuses et chercheurs engagés dans un doctorat, qu’à des collègues plus confirmés. Nous publions rapidement les recensions dès leur réception et, tout au long de l’année, au fil de l’eau.

Nous sommes intéressés par toutes les périodes, en nous concentrant sur l’histoire de l’Europe – étant bien entendu qu’y sont incluses les relations du continent avec le reste du monde.

Exemple de spécialités qui nous intéressent (liste non exhaustive) :

Histoire politique

Histoire sociale

Histoire économique et industrielle

Histoire des représentations

Histoire du genre

Anthropologie historique

Histoire visuelle

etc.

Pour participer

Envoyez-nous un mail avec pour objet IFRA-Nouveau Recenseur à revueifra@institutfrancais.de

avant le 31 mai 2020.

Ce mail devra contenir :

Vos nom, prénom, université d’appartenance, statut, période, sujets sur lesquels vous pouvez ou souhaitez recenser, thématiques de recherche.

Les données transmises seront incluses dans notre base de données de recenseurs, et nous vous contacterons si un ouvrage est susceptible de vous intéresser.

Vous pouvez également nous proposer directement des ouvrages à recenser. Ils doivent être écrits en allemand (pas de traduction), avoir été publiés dans les deux dernières années et être susceptibles d’intéresser un public francophone. Les ouvrages écrits en allemand et traitant spécifiquement de l’histoire française ne seront pas privilégiés. Vous pouvez nous contacter dès à présent.

Les données que vous nous transmetrez seront stockées dans une base de données à l’Institut Franco-Allemand des Sciences Historiques et Sociales de Francfort sur le Main. Elles ne seront pas transmises à des tiers. Nous les utiliserons exclusivement pour vous contacter si un ouvrage dont nous souhaitons avoir une recension est susceptible de vous intéresser. Si vous souhaiter corriger ou supprimer vos données, merci de nous envoyer un mail à revueifra@institutfrancais.de .