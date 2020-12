Le livre, le musée et l’enfant

Announcement

Organisé par le Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (UVSQ, Université Paris-Saclay), le Musée du Louvre et l’École du Louvre avec le soutien de la Fondation des sciences du Patrimoine, de l’Université Paris-Saclay, du Centre National de la Littérature Jeunesse (BnF), du musée de la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la médiathèque Françoise Sagan/Fonds patrimonial Heure joyeuse.

Coordination

Ivanne Rialland, CHCSC (UVSQ, Université Paris-Saclay)

Modalités de contribution

Colloque en distanciel pour le public.

Argumentaire

Depuis Premier livre d’art (1965) de Pierre Belvès et François Mathey, qui prolonge par le livre l’initiation aux arts menée à l’Atelier des moins de 13 ans au Musée des arts décoratifs, jusqu’aux nombreux albums, documentaires, BD, livres animés, livres-jeux, livres augmentés, livres d’artistes publiés aujourd’hui par des institutions culturelles telles que le Louvre, la Réunion des musées nationaux, le Centre Pompidou, le Musée en Herbe, le Musée d’Orsay ou le MAC/VAL, les musées sont des acteurs essentiels de l’édition du livre sur l’art pour enfants, dans une articulation étroite d’une part, avec les éditeurs privés (eux-même à l’initiative d’une grande variété de « musées de papier ») et, de l’autre, avec les différentes formes de médiation humaine et écrite développées pour le jeune public.

Quels objectifs poursuivent les musées d’art en éditant des livres pour la jeunesse ? Quelle place les livres sur l’art tiennent-ils parmi les différentes actions de médiation conduites par les musées en direction du jeune public ? Quelles approches des collections des musées, de l’histoire de l’art, de l’œuvre d’art ces « musées de papier » proposent-ils – qu’ils soient publiés par des musées ou des éditeurs privés – et dans quel dialogue avec le lieu muséal ?

Ce colloque international se propose d’explorer les liens entre les musées et le livre d’art pour enfants grâce aux réflexions d’acteur.rice.s de l’édition et des musées et aux analyses de chercheur.se.s de différents horizons disciplinaires.

Programme

Mercredi 9 décembre

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, auditorium

9h : accueil

9h30 : introduction du colloque

Musées d’art et éditions jeunesse

Modération : Ségolène Le Men (Université Paris-Nanterre, IUF)

10h : Violaine Bouvet-Lanselle (Musée du Louvre) et Nathalie Steffen (Musée du Louvre), « 30 ans d’éditions jeunesse au musée du Louvre »

(Musée du Louvre) et (Musée du Louvre), « 30 ans d’éditions jeunesse au musée du Louvre » 10h30 : Ivanne Rialland (UVSQ, Université Paris-Saclay), « Le musée éditeur d’art pour la jeunesse »

(UVSQ, Université Paris-Saclay), « Le musée éditeur d’art pour la jeunesse » 11h : Myriam Métayer (Université Bordeaux Montaigne), « L’histoire de l’art, les collections du Louvre et les livres documentaires jeunesse (1990-2020) »

(Université Bordeaux Montaigne), « L’histoire de l’art, les collections du Louvre et les livres documentaires jeunesse (1990-2020) » 11h30 : discussion

Livre jeunesse et stratégie de médiation des musées

Modération : Marie-Claire Le Bourdellès (Musée du Louvre)

13h45 : Anna-Borbála Czékmány, Anna Kádár (Petőfi Literary Museum, Hongrie), « Different perspectives - different stories - The Secret Pathway museum educational project of the Petőfi Literary Museum »

(Petőfi Literary Museum, Hongrie), « Different perspectives - different stories - The Secret Pathway museum educational project of the Petőfi Literary Museum » 14h10 : Jeanne Artous (Université de Lorraine), « La plasticité du livre vers une accessibilité du musée »

(Université de Lorraine), « La plasticité du livre vers une accessibilité du musée » 14h35 : discussion

15h : Charles Kim (éditeur, consultant, États-Unis), « Les livres pour enfants : un moyen d'action sociale pour les musées »

(éditeur, consultant, États-Unis), « Les livres pour enfants : un moyen d'action sociale pour les musées » 16h : discussion et pause

16h30 : « Le livre d’art pour enfants dans le musée » (table ronde)

Participant.e.s :

Nadine Combet (Centre Georges Pompidou),

(Centre Georges Pompidou), Patrice Chazottes (Centre Georges Pompidou),

(Centre Georges Pompidou), Céline Lati l (Centre de documentation du MAC VAL),

l (Centre de documentation du MAC VAL), Alba Zamolo (librairie du musée du Louvre).

Fin de la journée : 18h

Jeudi 10 décembre

Médiathèque Françoise Sagan, auditorium

9h30 : accueil

9h45 : ouverture de la deuxième journée par Soizic Jouin, directrice de la médiathèque Françoise Sagan

Musées de papier : livres jeunesse et initiation à l’art

Modération : Ivanne Rialland (UVSQ, Université Paris-Saclay)

10h : Ségolène Le Men (Université Paris Nanterre, IUF), « Musées-imagiers et musées imaginaires pour enfants au xix e siècle: l'art oblitéré par l'histoire »

(Université Paris Nanterre, IUF), « Musées-imagiers et musées imaginaires pour enfants au xix siècle: l'art oblitéré par l'histoire » 10h45 : Laurent Bazin (UVSQ, Université Paris-Saclay), « Histoires de l’art : théorie et pratiques de la narrativité dans les collections de livres pour enfants sur l’art »

(UVSQ, Université Paris-Saclay), « Histoires de l’art : théorie et pratiques de la narrativité dans les collections de livres pour enfants sur l’art » 11h15 : Nadège Langbour ( Université de Rouen) : « La composition du musée de papier de Bernard Friot : repenser le dialogue texte-image comme une scénographie muséale »

Université de Rouen) : « La composition du musée de papier de Bernard Friot : repenser le dialogue texte-image comme une scénographie muséale » 11h45 : discussion

Musées de papier : un patrimoine jeunesse

13h30 : Christelle Moreau et Hélène Valotteau (Médiathèque Françoise Sagan), « Le livre sur l’art pour enfants dans le fonds patrimonial Heure joyeuse »

et (Médiathèque Françoise Sagan), « Le livre sur l’art pour enfants dans le fonds patrimonial Heure joyeuse » 14h : Élisabeth Lortic (Les Trois Ourses), Agnès Levecque (Les Trois Ourses/Médiathèque du Pré Saint-Gervais), Alexis Coulais (CNAP), « L'enfant, le livre, l'art : 30 années d'expérimentation à l'école des Trois Ourses »

(Les Trois Ourses), Agnès Levecque (Les Trois Ourses/Médiathèque du Pré Saint-Gervais), (CNAP), « L'enfant, le livre, l'art : 30 années d'expérimentation à l'école des Trois Ourses » 14h45 : discussion

15h30 : Philip Yenawine (ancien director of education du Museum of Modern Art), « Art Museums as Educators: Publishing for Young People »

(ancien director of education du Museum of Modern Art), « Art Museums as Educators: Publishing for Young People » 16h30 : discussion et pause

17h-18h : « Créer et éditer des “musées imaginaires” pour les enfants » (table ronde)

Participant.e.s :

Didier Baraud (éditeur indépendant),

(éditeur indépendant), Caroline Desnoëttes (auteure),

(auteure), Sophie Laporte (directrice des éditions de la RMN),

(directrice des éditions de la RMN), Marie Sellier (auteure)

19h : clôture du colloque

Comité scientifique