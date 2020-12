Announcement

Présentation

La Fondation Terre Solidaire lance sa Première édition du prix de thèse en faveur d'une transition écologique, juste et solidaire. Trois lauréats seront sélectionnés par un jury composé de chercheurs et d'acteurs, et présidé par l'économiste Gaël Giraud.

Face à la crise écologique, économique et sociale, il est urgent de changer de modèle de développement. La Fondation Terre Solidaire a pour ambition de participer à la construction d’une société qui conçoit le progrès et le développement économique et social d’une façon respectueuse de la nature, des femmes et des hommes et des limites planétaires. Pour cela elle soutient des expérimentations de terrain, des études ou des partages d’expériences qui à leur niveau cherchent à inventer de nouvelles façons de produire, de consommer, de travailler et de vivre ensemble.

C'est dans cette visée qu'elle s'engage dans l'organisation d'un Prix pour récompenser des travaux de thèse contribuant à améliorer les réflexions, réalisations et solutions des acteurs concernés par la mise en œuvre d'une transition écologique juste et solidaire en France. Ce prix vise à encourager de récents docteurs ayant réalisé leur thèse, tous secteurs disciplinaires confondus, en partenariat avec des acteurs de la transition écologique (associations citoyennes, syndicats, organisations de l'économie sociale et solidaire, collectivités, organismes publics, etc.) ou ayant fait l'effort de dégager des enseignements pour l'action à partir de leurs travaux doctoraux. Leur recherche doit avoir traité d'enjeux relatifs à la transition écologique, dans le contexte français, avec une attention aux situations d'inégalités ou de discriminations afin de favoriser la concrétisation des objectifs de justice sociale et environnementale.

Trois lauréats seront sélectionnés par le jury. Ils bénéficieront d'un accompagnement journalistique pour rendre compte de leurs travaux à travers les médias. Une dotation de 5.000 € récompensera le ou la meilleure candidat.·e sélectionné·e par le jury, et deux dotations de 1.000 € primeront les deux autres.

Les critères de participation

Le Prix est ouvert aux docteur·e·s ayant soutenu leur thèse depuis le 1er janvier 2016, dans toutes les disciplines scientifiques.

Les thèses doivent concerner le contexte français métropolitain et/ou d'Outre-mer, tout en pouvant inclure une ouverture à l'échelle européenne, ou des recherches complémentaires dans d'autres pays (y compris hors Europe), par exemple à titre comparatif.

Les travaux des candidats doivent remplir de façon cumulative les trois critères suivants :

Les thèses doivent traiter d'enjeux relatifs à la transition écologique, notion qui pour la Fondation concerne tousles secteurs et activités de nos sociétés en incluant des dimensions techniques, socio-économiques,environnementales et politiques. Selon la Fondation, les processus de transition incluent la compréhension desorigines et conséquences des perturbations environnementales (dérèglement climatique, érosion de la biodiversité,pollutions, artificialisation des sols, etc.), la mise en œuvre d'actions et de solutions en réponse à ces problèmes,l'identification des freins et leviers structurels à leur concrétisation, le questionnement des dilemmes techniques etsociaux relatifs aux enjeux et innovations écologiques, etc.

Les travaux doivent inclure une attention aux inégalités ou discriminations, générées ou aggravées par les perturbations environnementales. Des actions, politiques ou solutions visant la transition écologique peuvent aussi produire ou renforcer des effets d'injustices,de disqualification,de segmentation ou de sur-responsabilisation environnementale. A l’inverse, des acteurs se préoccupent des enjeux d'égalité, de soutenabilité, d'acceptabilité sociale et d'équité à travers leur mise en œuvre de nouveaux modes de production, d'habitat, de préservation des ressources naturelles, et de vivre ensemble, tout en manquant de ressources intellectuelles pour ce faire. Les travaux des candidats doivent ainsi contribuer à favoriser la compréhension et la concrétisation des objectifs de justice sociale et de participation dans les processus de transition écologique.

Les travaux des candidats doivent avoir été menés en partenariat avec des acteurs (en particulier au sein des mouvements sociaux, associations citoyennes, syndicats, organisations de l'économie sociale et solidaire,collectivités, et organismes publics), ou avoir produit des enseignements pour l'action.

Modalités de participation et sélection

Les dossiers de candidature doivent comporter les éléments suivants :

un 4-pages résumant le parcours du ou de la candidat·e, sa thèse ainsi que sa correspondance aux 3 critères requis pour ce Prix.

une lettre de soutien d'une organisation non-scientifique bénéficiant de ce travail,

un CV,

une version numérique de la thèse,

les rapports de pré-soutenance et soutenance,

1 ou 2 publications scientifiques (communication dans un congrès ou article de revue scientifique),

1 ou 2 documents, supports ou liens Internet montrant l'effort du candidat pour mettre ses travaux au service des acteurs

Les dossiers de candidature complets doivent être déposés sur le site dédié de la Fondation

au plus tard le 31 janvier 2021 (ce délai ne sera pas repoussé).

Dans un premier temps, le jury, composé de chercheurs et d'acteurs, et présidé par l'économiste Gaël Giraud,opérera une pré-sélection en évaluant les meilleurs «4-pages». Dans un second temps, les autres documents descandidats ainsi pré-sélectionnés feront l'objet d'une lecture pour départager les meilleurs travaux.

Modalités de mise en valeur des travaux

Les trois lauréats sélectionnés seront invités à recevoir leur prix durant une cérémonie à Paris, durant laquelle ils présenteront leurs travaux qui seront discutés par des membres du jury.

Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement journalistique pour mieux valoriser leurs travaux dans les médias.

Les 4-pages des autres candidats qui auront été jugés intéressants par le jury seront transmis à un média partenaire pour être valorisés.

Composition du jury

Gaël Giraud, économiste, Président du jury

Dorothée Browaeys, Présidente de TEK4life ;

Jacqueline Candau, Sociologue ;

Danièle Demoustier, Economiste ;

Florence Denier-Pasquier, Vice-présidente de France Nature Environnement ;

Chahin Faïq, Animateur vie coopérative – Biocoop ;

Malcolm Ferdinand, Chercheur en sciences politiques ;

Didier Goubert, Ingénieur solidaire ;

Eloi Laurent, Economiste ;

Jane Lecomte, Professeure et chercheure en écologie ;

Bernard Multon, Professeur et chercheur en génie électrique ;

Geneviève Savigny, Agricultrice ;

Valérie Tabart, Élue locale ;

Bruno Villalba, Professeur et chercheur en sciences politiques.

Coordination

Philippe Mayol, Directeur Général de la Fondation Terre Solidaire ; Véronique Lucas, Sociologue rurale.