Le cinéma amazigh-berbère et les autres médias

Announcement

Appel à communication Le cinéma berbère et les autres médias

Argumentaire

Cette journée d’étude se propose d’explorer le rapport entre le cinéma amazigh et les autres médias, comme l’oralité, l’écriture et notamment la télévision et Internet.Le cinéma a participé au renouvellement artistique qui a vu le jour au cours des dernières décennies dans le champ socioculturel amazigh. Un tel renouveau, touchant également aux discours autour de l’identité des berbérophones, passe par l’imbrication de plusieurs médias.

L’intertextualité du cinéma amazigh et de l’oralité ou de l’écriture a caractérisé les films des années 1990, et un certain nombre d’études y sont dédiées. Moins traitées par la recherche sont les relations entretenues par le cinéma avec la télévision et l’Internet. Cependant, les difficultés économiques et ‘systémiques’ de la production et de la réalisation de films « grand écran » ont conduit plusieurs réalisateurs amazighs à travailler dans le circuit de la télévision. Également, certains réalisateurs du circuit vidéo « Amazighwood » ont eu la possibilité d’entrecroiser au mieux leurs activités avec les projets et les financements de la télévision.

Le cinéma amazigh a subi également l’influence d’Internet. Selon Iordanova et Cunningham (2012), le rapport cinéma-Internet est caractérisé par le croisement d’attentes et de craintes dues à ce qu’ils appellent la « désintermédiation », c’est-à-dire l’accès direct aux films sur Internet. Ainsi, la présence légale ou illégale de films amazighs complets en streaming sur les plateformes vidéo, notamment sur YouTube, a joué un rôle dans la crise de la production des films « Amazighwood ». Dans le même temps, nous constatons que l’information sur les films amazighs est largement partagée via Internet et que la création de vidéos « en ligne » a également débuté depuis les années 2010. Internet peut donc offrir aussi des chances pour la production et la distribution des productions audiovisuelles en amazigh.

Comme indiqué au début de cette invitation, la journée d’étude est consacrée à l’imbrication du cinéma berbère avec les autres médias, engageant l’oralité et l’écriture et notamment la télévision et Internet. Quelle a été l’influence des autres médias, au niveau de la technique et du sujet des films amazighs ? L’intertextualité médiatique, par exemple, joue-t-elle un rôle dans l’émergence d’autres thèmes et genres, venant s’ajouter récemment aux films amazighs du type épique et rural ?

Modalités de contribution

Les propositions de communication (20 minutes) doivent inclure un titre, les noms des auteurs, leur affiliation, un résumé (300 mots) et une courte bibliographie. Les questions du public seront posées par tchat et prises à la fin de chaque panel.

Certaines des communications présentées à ce colloque seront appelées à devenir des articles pour un volume thématique. La publication des articles sera soumise au résultat du processus d’évaluation par les pairs.

Les propositions doivent être envoyées à daniela.merolla@inalco.fr au plus tard le 30 décembre 2020.

Organisation

Daniela Merolla, professeure des universités, Inalco, Paris.

Comité scientifique