Découvertes et redécouvertes d'archives

N° 15 de Patrimoines du Sud, mars 2022

Argumentaire

« L’archive est une brèche dans le tissu des jours, l’aperçu tendu d’un événement inattendu. En elle, tout se focalise sur quelques instants de vie de personnages ordinaires, rarement visités par l’histoire, sauf s’il leur prend un jour de se rassembler en foules et de construire ce qu’on appellera plus tard de l’histoire »[1].

C’est ainsi que l’historienne Arlette Farge, dans Le goût de l’archive, rappelle l’émotion qui l’étreint lorsqu’elle ouvre – et découvre – une liasse d’archives, où fourmillent les trajectoires individuelles.

Les archives écrites constituent en effet une source essentielle, et même la principale, pour écrire l’histoire, même si elles ne sont plus le moyen unique de documenter le passé. À une époque où s’est développé le recours à d’autres sources (sources orales, archives audiovisuelles, iconographie, archéologie, disciplines paléo-environnementales…), les archives papier restent incontournables pour l’historien et il continue d’en apparaître ou d’en réapparaître régulièrement. C’est le cas évidemment pour le XXe siècle, dont de nombreuses archives (archives de personnalités politiques par exemple, archives d’administrations et autres institutions) ne sont pas encore entrées dans les dépôts publics, de sorte que de nouveaux fonds sont régulièrement mis à la disposition de la recherche (versements contemporains, dons et dépôts de fonds privés notamment).

Mais l’apparition soudaine d’archives concernant des périodes plus anciennes se produit, elle aussi, de temps à autre et dans des contextes variés. Ainsi, certains fonds privés conservés dans des services d’archives publics peuvent recéler des pièces remontant à l’époque moderne, voire au Moyen Âge, parmi lesquelles des documents disparus réapparaissent et ouvrent de nouvelles perspectives de recherche. Des pièces isolées ou des fonds de volumétries variables sont parfois découverts par des archivistes ou des historiens dans des mairies, où l’on en avait oublié l’existence depuis longtemps. Le contrôle scientifique et technique effectué par les archivistes départementaux est souvent une bonne occasion pour ce type de découverte ou de redécouverte. Parfois même, c’est parmi des fonds conservés en archives départementales que des pièces qui n’avaient pas été repérées précisément et identifiées sont mises au jour. Des particuliers, à l’occasion d’un déménagement, découvrent eux aussi des vieux papiers et les communiquent aux chercheurs ou/et aux archivistes. Trop de documents sont cependant détruits, jetés, égarés, dégradés ou négligés, par manque d’intérêt et par méconnaissance de la richesse qu’ils constituent pour la recherche en histoire.

Or, les archives font partie intégrante du patrimoine, un patrimoine auquel il faut sensibiliser le public afin d’éviter qu’il ne se perde. Ce volume de Patrimoines du Sud propose de centrer le propos sur les découvertes et redécouvertes d’archives, en insistant sur le fait que celles-ci ne sont pas figées. Les historiens savent qu’ils doivent impérativement explorer divers sites de conservation, pour mener une véritable chasse aux trésors dans les services d’archives publics et les bibliothèques, mais aussi dans des fonds appartenant à des associations, des entreprises ou des particuliers. La liste des lieux de conservation potentiels reste relativement ouverte et de nouveaux « gisements » peuvent encore apparaître.

Les contributions attendues concerneront les découvertes et redécouvertes d’archives. Elles seront centrées sur les sources d’archives qu’elles aborderont selon une double approche, à la croisée entre les enjeux archivistiques et les enjeux historiques, en montrant comment les documents découverts ou redécouverts constituent un patrimoine qui contribue à renouveler les savoirs. Il s’agira donc de mettre en valeur le double regard, celui de l’archiviste (le premier « découvreur », celui qui organise le fonds et le décrit, celui qui le premier ressent l’émotion face au document exhumé), et celui de l’historien (celui qui exploite le fonds et le met en perspective).

