Fictions et économie au siècle des Lumières

Summary

Si la littérature, sous la forme du roman, du théâtre ou de la fable, peut instruire l'économie, elle vient aussi, sous celle de la fiction, et à l'intérieur même des textes économiques les plus classiques, donner à penser ce que la rationalité discursive peine, voire échoue à appréhender. Telle est l'idée au point de départ de ce séminaire ouvert à tous, qui accueillera, à chaque séance, deux chercheurs invités à présenter et à discuter l'un ou l'autre de ces deux aspects de l'articulation entre littérature et économie.