La villa après la villa

Summary

Le webinar est consacré aux dernières phases résidentielles des villas de l’Antiquité tardive et sur les phases d’occupation postérieures de réutilisation et de réemploi de ces sites présents dans les régions de Toscane, des Marches, de l’Ombrie, des Abruzzes, du Molise et du Latium. Il s'agit de présenter et de discuter de l'état des connaissances sur les villas de l'Antiquité tardive (IVe-VIIe siècle après J.-C.) dans les régions susmentionnées, avec des communications allant de l’étude de cas à la synthèse régionale, afin de vérifier le « maintien » des modèles interprétatifs du phénomène d’occupation des villas durant l’Antiquité tardive.