Des villes, des hommes et des animaux

Announcement

Argumentaire

Les relations entre les hommes et les animaux font l’objet de nombreuses recherches et débats en sciences sociales depuis deux décennies. Ce séminaire a pour sa part l’objectif d’explorer ces relations, leurs formes et leurs enjeux quand celles-ci se déploient en contexte urbain. Les villes, et ce malgré des représentations parfois hâtives qui font d’elles des espaces bétonnés qui s’opposeraient à une supposée « nature », constituent en effet de véritables milieux où humains et animaux cohabitent sans toujours le vouloir, sans toujours le savoir, et sans toujours savoir comment vivre ensemble. Comment les animaux habitent-ils la ville ? Quels regards, quelles places et quelles qualifications les citadins leur donnent-ils ? En quoi cela affecte-t-il les façons dont les hommes et les animaux cohabitent en contexte urbain ? Dans quelle mesure font-ils monde commun ? Et en quoi la spécificité de chaque ville agit-elle sur les animaux ?

Le séminaire réunit des chercheurs issus de disciplines diverses, apportant chacun un regard spécifique sur ces questions, et une manière propre aussi d’observer et d’analyser les relations hommes-animaux en ville. Le programme de cette année concerne plus particulièrement des situations urbaines en France, et notamment à Paris.

Programme