Argumentaire

La rédaction d’un mémoire de master ou d’une thèse de doctorat est une tâche ardue et souvent redoutée par les étudiants. Ces « apprenti-chercheurs » se sentent désemparés devant l’ampleur de la tâche à réaliser et devant la multitude des voies qui s’offrent à eux pour accomplir leurs recherches. Plusieurs chercheurs en sciences humaines et sociales se sont attelés à la question de la méthodologie de la recherche (Beaud, 2006 ; Blanchet A. & Gotman A., 2007 ; Livian,Y., 2015 ; Martin, O. 2007 ; Mongeau, P., 2008 ; Singly F. de, 2012) et d’autres ( Blanchet, P. & P. Chardenet., 2011 ; Cortès, J. dir. 1987 ; Derivry-Plard, M. 2006 ; Moore, D. dir. 2001 ; Puren, C., 2013) ont abordé différentes questions méthodologiques dans le domaine des lettres et langues étrangères (LLE). Cependant, il existe peu d’ouvrages qui traitent conjointement des différentes étapes de la recherche en LLE, des méthodes d’enquête à privilégier, de l’éthique et de la déontologie de la recherche scientifique dans un contexte universitaire algérien.

La recherche en LLE obéit incontestablement à des règles émanant des sciences humaines et sociales, mais elle présente aussi des particularités dans les choix méthodologiques de par la spécificité du domaine. La didactique des langues, les sciences du langage et la littérature sont des champs qui sont en constante évolution car leur objet d’étude est complexe En effet, l’étude des phénomènes didactiques, linguistiques ou littéraires ne peut qu’évoluer suite aux transformations que connait la société et que connaissent les disciplines contributoires. Par ailleurs, les nouvelles technologies ont imposé un renouvellement dans les pratiques de recherche (logiciels de traitement, outils de recueil de données, nouveaux corpus numériques, etc.), et nous imposent, de ce fait, de questionner la méthodologie de la recherche en LLE à la lumière de ces progrès.

Nous espérons fournir aux étudiants- chercheurs inscrits en LLE un document qui les accompagnera dans leur parcours scientifique, qui traitera les questions en lien avec leur domaine et qui prendra en compte les impératifs dictés par le système universitaire algérien.

Nous invitons donc les contributeurs à proposer des réflexions sur la méthodologie de la recherche en LLE dans un contexte universitaire algérien, et les contributions pourront répondre, entre autres, aux questions suivantes :

Comment élaborer une problématique en LLE ? Quelle différence entre questionnement et problématique ?

Qu’est-ce qu’un état de l’art ? Quelle utilité et comment le réaliser ?

Quelle (s) approche (s) théorique choisir en LLE ? Pour quelles problématiques et avec quelles limites ?

Comment choisir les outils de recherche dans les différentes spécialités en LLE ?

Comment analyser et interpréter les résultats d’une recherche en LLE?

Quelles nouvelles technologies dans la recherche en LLE (outils de recueil et de traitement de données, logiciels, )

Comment rédiger un article scientifique ? Comment le publier ?

Quelle déontologie et quelle éthique dans la recherche scientifique dans le contexte universitaire algérien?

