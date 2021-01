Pour une nouvelle histoire politique du Berry

Announcement

Argumentaire

Province scindée en 1789 en deux départements, le Cher et l’Indre, le Berry a connu depuis plus de deux siècles une vie politique, des acteurs, des cultures, des manifestations et des mémoires diversifiées selon les « pays », les arrondissements, les villes qui la composent, et singulières par rapport aux autres espaces français (François Dubasque et Éric Kocher-Marbeuf, Terres d’élections. Les dynamiques de l’ancrage politique (1750-2009), PUR, 2014).

À l’heure où la proposition de deux vice-présidents de la région Centre-Val de Loire d’unifier en une seule entité administrative les deux départements berrichons interroge à nouveau l’opinion régionale sur l’identité de cet espace et sa place au sein d’une région confirmée dans sa configuration par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), un premier colloque pluridisciplinaire organisé par les laboratoires de sciences humaines de l’université d’Orléans a permis de revisiter les fondements et les contours d’une identité infrarégionale appuyée sur son patrimoine matériel et immatériel, sur la réussite de sa marque touristique et de son label gastronomique, sur des caractéristiques démographiques et socio-économiques qui différencient le Berry des deux autres composantes du Centre-Val de Loire : l’Orléanais et la Touraine (Pierre Allorant, Pascal Bartout et Armelle Treppoz, Quel Berry pour demain ? Patrimoine, atouts, perspectives, Éditions du CREDI, 2020). L’histoire politique du Berry mérite à son tour des approches renouvelées et une première tentative de synthèse.

Terre peu dense, dominée par les grands notables, le Berry est marqué, tout au long du XIXe siècle, par l’importance du rôle social et politique de grandes dynasties familiales, qui jouent un rôle à la fois local, départemental et national : Duvergier de Hauranne, Montalivet, Talleyrand, Balsan, Brisson…

Avant l’institutionnalisation des partis politiques au début du XXe siècle, les membres du corps préfectoral tiennent une place fondamentale à leurs côtés ou parfois en opposition, avec les relais des corps municipaux, des assemblées départementales, de la magistrature et des grands corps techniques de l’État.

Ces acteurs, déconcentrés ou décentralisés, le plus souvent connectés à Paris par le cumul des mandats, interagissent en réseaux informels : correspondance familiale et amicale et autres écrits du for privé, réceptions dans les châteaux, chasses, bals, dîners à la préfecture, réunions de sociétés savantes…

Au XXe siècle, ce soubassement ne disparaît pas, mais il est surplombé par des partis et des syndicats à ramification nationale, organisés sur la base électorale des sections communales et des fédérations départementales.

Alors que d’autres espaces régionaux ou infrarégionaux ont déjà fait l’objet d’un questionnement renouvelé, tels le Grand-Est (Jean El Gammal et Jérôme Pozzi, Le Grand-Est. Forces et cultures politiques (1870-2019), PU Nancy, 2019), l’Aquitaine (Sylvie Guillaume et Bernard Lachaise, Dictionnaire des parlementaires d’Aquitaine sous la Troisième République, PU Bordeaux, 1998) et le pourtour méditerranéen (Jean-Paul Pellegrinetti et Jérémy Guedj, La République en Méditerranée, L’Harmattan, Cliopolis, 2012 dans le cadre de l’ANR ICEM), l’histoire politique du Berry est restée un angle mort.

De plus, ce colloque entend poursuivre la méthode d’articulation entre les échelles départementale ou régionale et nationale expérimentée par l’équipe de recherche POLEN-CEPOC depuis Le moment 1940 (Pierre Allorant, Noëlline Castagnez et Antoine Prost, L’Harmattan, 2012), Mémoires des guerres. Le Centre-Val de Loire de Jeanne d’Arc à Jean Zay, (Pierre Allorant et Noëlline Castagnez, PUR, 2015) et 1870 entre mémoires régionales et oubli national. Se souvenir de la guerre franco-prussienne (Pierre Allorant, Walter Badier et Jean Garrigues, PUR, 2019).

Grâce à un voyage dans le « Centre de la France », ce colloque a pour ambition de réfléchir à deux siècles d’histoire des principaux courants de la vie politique (légitimistes, orléanistes, bonapartistes, nationalistes, conservateurs, gaullistes, libéraux, modérés, démocrates-chrétiens, socialistes, communistes, anarchistes…) en interrogeant leur spécificité, leurs modes d’expression et leurs mutations.

Plusieurs axes seront privilégiés, dans une approche résolument pluridisciplinaire, ouverte aux historiens, aux historiens du droit, aux politistes, aux historiens de la littérature et des représentations :

Dynamiques de politisation et évolution des modalités du politique et de la politique : la formation, la composition et la vie des réseaux et des vecteurs de la vie politique (comités et partis, sociétés savantes, réseaux privés et informels, syndicats, presse locale et régionale, campagnes électorales et scrutins, sociologie électorale). L’étude des grandes dynasties et personnalités politiques d’envergure nationale Le rôle des différents corps : préfectoral, municipal, de la magistrature, des ingénieurs de l’État (X-mines et X-ponts), des officiers de l’Armée Histoire et mémoires des mouvements et manifestations politiques à de multiples échelles, de la commune au canton, du département à l’inscription et à l’organisation des forces politiques dans un cadre national.

Conditions de soumission

Les propositions de communication (5 000 signes maximum), accompagnées d’un bref CV, sont à envoyer

avant le 1er juillet 2021

aux adresses suivantes :

pierre.allorant@gmail.com,

walter.badier@univ-orleans.fr

noelline.castagnez@univ-orleans.fr

Comité d’organisation

Pierre ALLORANT, Professeur d’Histoire du droit à l’Université d’Orléans, secrétaire général du CHPP.

Walter BADIER, MCF d’Histoire contemporaine à l’INSPE Centre-Val de Loire, secrétaire général du CHPP.

Noëlline CASTAGNEZ, Professeure en Histoire contemporaine à l’Université d’Orléans, rédactrice en chef de la revue Parlement[s].

Comité scientifique