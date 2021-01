L’auteur, ses archives, sa bibliothèque

Summary

Les archives et la bibliothèque d’un écrivain, objets génétiques par excellence, sont un espace de création qui témoigne de la façon dont l’auteur dialogue avec la tradition et entend s’y inscrire à son tour. Qu’il se réfugie dans le silence de l’anonymat ou qu’il mette en exergue son « Je », l’écrivain moderne exerce un contrôle sur son œuvre, sur sa diffusion et sur le message qu’il livre à ses lecteurs contemporains, mais aussi à ceux qui viendront plus tard. La façon dont il conserve ou détruit, dont il sélectionne et agence ses papiers et ses livres est riche d’enseignements : ses archives « font œuvre » et sont les dépositaires de l’image de soi qu’un écrivain souhaite léguer à la postérité. C’est donc en travaillant à restituer aux archives littéraires et aux bibliothèques d’écrivains cette dimension consciemment publique que la figure de l’auteur, dont on a annoncé la mort il y a cinquante ans, pourra enfin ressurgir de ses cendres.