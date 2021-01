Algérie (XIXe-XXIe siècle)

Summary

L’objectif de ce séminaire est d’offrir aux chercheuses et chercheurs un lieu pour présenter les premiers résultats d’une enquête, la découverte de matériaux, l’exploration de nouvelles méthodes ou de nouveaux terrains. Il entend constituer un espace de rencontre pluridisciplinaire tourné vers la connaissance de l’Algérie contemporaine, dans la diversité des enjeux qui la traversent. Le séminaire ne se limitera pas à la période coloniale, ni à la guerre d’indépendance, pour s’ouvrir également aux périodes moderne et postcoloniale. Il n’enfermera pas non plus l’Algérie dans un face à face avec la France, pour esquisser, autant que possible, des liens et des comparaisons avec les autres pays du Maghreb, le monde arabe ou l’Afrique subsaharienne.