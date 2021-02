Territoires et crises, crise des territoires

Announcement

Argumentaire

La Tunisie, à l'instar de plusieurs pays en voie de développement (PVD), a connu lors des deux dernières décennies plusieurs crises qui ont eu des conséquences marquantes sur son territoire (national, régional et local). Ce numéro spécial de la Revue Tunisienne de Géographie propose d’examiner les crises socio-politiques et sanitaires des deux dernières décennies qui ont affecté la Tunisie et les PVD et leurs effets sur les territoires et les sociétés. En effet, le terme de crise est une notion paradoxale qui constitue un événement à la fois circonscrit dans le temps et récurrent. Elle est ici comprise sous sa forme générique, et elle s’applique à différents domaines de la vie des sociétés et des économies et couvre « les crises environnementales » « les crises sociales » « les crises politiques » « les crises économiques », etc. Ces crises se produisent et se perpétuent avec des temporalités qui peuvent varier, de la perturbation soudaine et limitée dans le temps, à des périodes dépressionnaires. En économie, la crise « marque l’ébranlement d’un système économique de production à un moment donné, et s’accompagne d’une remise en question de certitudes économiques, politiques et sociales qui appellent à leur dépassement »[1].

Ainsi, les crises économiques et financières internationales de 2008 et surtout celle de 2020 ont été à l’origine de bouleversements politiques et sociaux presque partout dans le monde. Leurs effets ont été sentis en Tunisie et ailleurs notamment dans les territoires périphériques les plus reculés et les plus affectés par le chômage (notamment des diplômés du supérieur) par suite du déclenchement de la crise du bassin minier de Gafsa, poursuivie par la crise des quartiers populaires de Sidi Bouzid qui étaient à l’origine de la révolte du 17 décembre 2010 (Ben Jelloul, 2013)[2] pour terminer avec la crise politique qui a frappé le pays et provoqué la révolution du 14 janvier 2011. Ainsi, la crise interroge les dimensions multiscalaires et systémiques de l’espace. Elle révèle également des vulnérabilités et des inégalités, tout comme elle interroge sur les modes de développement et de gouvernance. La crise sanitaire qui frappe aujourd’hui tous les pays du monde suite à la propagation du Covid19, en provoquant la paralysie des territoires et des populations ainsi que les activités économiques à toutes les échelles, questionne ainsi la mondialisation et l’interdépendance des différentes parties de la planète. Sa gestion a des dimensions géographiques peu analysées qui vont de la remise en cause de la mobilité à la fermeture de lieux. La propagation du virus a imposé de repenser l’organisation des territoires, poussant les pouvoirs publics à se diriger vers de nouveaux modes de travail et d’enseignement (enseignement à distance, télétravail…) et de chercher à transformer les villes en des territoires intelligents, en les dotant d’outils de résilience et de durabilité. En effet, face à la multiplication des crises de tout type (sanitaires, mais également climatiques, migratoires, sécuritaires, …), les différents acteurs se trouvent aujourd’hui devant la nécessité de mieux concevoir les territoires pour des sorties de crises, en impliquant les citoyens dans une démarche participative pour trouver des solutions et bâtir un monde d’après qui émerge de l’intelligence collective.

Ce numéro spécial de la RTG a pour objectif de mettre la lumière sur les crises des territoires dans les PVD engendrées, d’une part, par les révolutions arabes et surtout tunisienne (dont les origines ont commencé dès la crise du bassin minier de Gafsa en 2008) et, d’autre part, par la Pandémie de la Covid-19, en veillant à présenter « la manière dont elles cristallisent des contradictions et ambivalences idéologiques et signalent, en définitive, une forme de continuité dans la discontinuité » (Guy, 2016). Ces événements majeurs des deux dernières décennies sont d'une ampleur énorme, inédits, à retombées incalculables et systémiques sur nos sociétés et nos territoires.

Il s’agit d’identifier sur un territoire donné les éléments qui composent une crise (soit aux yeux du chercheur, soit aux yeux des intéressés, soit aux yeux des autorités : chacun pouvant avoir une représentation particulière de cette crise) et chercher à comprendre comment elle se manifeste et comment elle s'exprime. Il s’agit aussi de mettre en relation la crise de ces territoires avec les crises de différents types auxquels ils ont été confrontés, sans oublier les héritages.

L'approche compréhensive et réflexive est privilégiée, la question que nous posons est comment la géographie, tunisienne et celle des PVD surtout, a contribué ou pas à la compréhension et à l'intelligibilité de ces événements majeurs.

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Dates à considérer

Comité Scientifique du numéro spécial de la RTG

Rédacteur en Chef

Références

[1]Guy Stéphane , “Réflexions sur la crise”, Revue Française de Civilisation Britannique [Online], XXI-2 | 2016, Online since 26 September 2016, URL: http://journals.openedition.org/rfcb/1117; DOI: https://doi.org/10.4000/rfcb.1117

[2]Ben Jelloul Mourad, 2013, Contestations collectives et soulèvement du 17 décembre 2010 : la révolte des quartiers populaires de Sidi Bouzid (Tunisie). Enjeux et stratégies des acteurs, in Les Cahiers d’EMAM n°22, pp.71-115. ns collectives et soulèvement du 17 décembre 2010 : la révolte des quartiers populaires de Sidi Bouzid (Tunisie). Enjeux et stratégies des acteurs, in Les Cahiers d’EMAM n°22, pp.71-115.