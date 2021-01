Announcement

Programme détaillé

14h-17H, visioconférence

Lundi 1er février 2021

Avec, sans ou contre : Critique queer/féministes de l’Etat, Editions iXe, 2020, avec Cornelia Möser (études de genre, CNRS, Cresppa-GTM) et Marion Tillous (géographie, Université Paris 8, LEGS).

L’État, après avoir pourtant pris soin de bien séparer espace privé et espace public, s’immisce dans nos intimités avec la plus parfaite indiscrétion.

De quoi l’État se mêle-t-il ? Comment et pourquoi va-t-il fourrer tantôt la main droite de la répression, tantôt la main gauche de l’action sociale dans nos identités de genre et nos sexualités ? Existe-t-il seulement un grand corps qui relie ces deux mains ? Il pourrait s'agir d'une fiction montée de toutes pièces, d'un discours de pouvoir ou encore d'une relation sociale et politique matérialisée. Car cette figure change dans le temps et dans l'espace, et, selon les circonstances, elle s'avère soit utile pour la critique, soit au contraire elle devient intimidante et bloquante pour l'action collective.

Ce recueil invite à la discussion sur les compréhensions queers/féministes de l’État et les stratégies à en déduire pour s’émanciper.

Lundi 1er mars 2021

Perspectives esthétiques sur les musiques hip-hop, Presses Universitaires de Provence, 2020, avec Emmanuelle Carinos (sociologie, Université Paris 8, Cresppa-GTM) et Karim Hammou (sociologie, CNRS, Cresppa-CSU).

Vendredi 19 mars 2021

L'insoutenable subordination des salariés, Erès, 2021, avec Danièle Linhart (sociologie, Cresppa-GTM).

Lundi 12 avril 2021

“Humanitarianism and Black female bodies: violence and intimacy at the Moroccan-Spanish border”, Journal of North African Studies, 2020, avec Elsa Tyszler (sociologie, Université Paris 8, Cresppa-GTM).

Lundi 17 mai 2021

Penser avec Stuart Hall, La Dispute – SNEDIT, 2021, avec Malek Bouyahia (science politique, Cresppa-GTM), Franck Freitas-Ekué (science politique, Cresppa-GTM) et Karima Ramdani (science politique, Cresppa-GTM).

Lundi 14 juin 2021