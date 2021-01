« AteCop » : les premiers ateliers français de copistes en musique

Announcement

Argumentaire

À côté des imprimeurs et des graveurs, les copistes sont des maillons essentiels de la production des sources musicales. Ils peuvent travailler dans un atelier très productif (celui de Philidor et Fossard en est l’exemple typique), ou à l’inverse être des copistes occasionnels, chargés de préparer l’exécution d’une œuvre particulière. Leur production peut s’inscrire dans une visée commerciale (comme chez Foucault et Loulié) ou dans une ambition patrimoniale. Jusqu’ici, leur production a surtout été considérée par le biais des études sur les collections musicales ou dans l’étude des sources d’un compositeur dont on prépare une édition critique. Leur travail est d’autant plus difficile à apprécier que leurs copies sont rarement signées ni datées, de sorte que leur identification est parfois difficile. Outre la graphie elle-même, leur travail peut être qualifié avec les outils de la codicologie (papiers, collation, reliure...) comme de la rastrologie (mise en page, mesures, encres...).

L’ambition de ce séminaire est de revitaliser la recherche sur les premiers ateliers de copistes sur une période qui va de Lully jusque vers 1730. Autant que possible, il s’agira de considérer les copistes pour eux-mêmes, de mieux les identifier, d’examiner et de baliser certaines de leurs productions, comme de faire le point sur les aspects économiques, commerciaux et culturels de cette activité. L’activité des copistes étrangers qui travaillent sur la musique française sera prise en compte.

Chaque séance accueille les communications de deux chercheurs (en français ou en anglais) et une place importante y sera faite aux discussions. Les communications proposées consistent, par exemple :

à récapituler la connaissance actuelle sur un copiste ou un atelier,

à travailler sur un aspect particulier de sa production,

à présenter les copistes attachés à une institution particulière,

à exposer d’autres projets en cours sur des problématiques similaires,

à comparer les pratiques françaises et étrangères,

à évaluer des problèmes méthodologiques sur ce domaine,

ou à dégager des axes de recherches pour l’avenir.

Modalités de contribution

Le séminaire est public. Il se déroule sous forme de webinaire. Pour obtenir le lien de connexion, veuillez faire une réservation à seminaire.copistes@gmail.com

Un carnet Hypothèse est associé au sémianire : https://atecop.hypotheses.org/

Programme

Jeudi 4 janvier 2021

14h30 :

Barbara Nestola Sébastien de Brossard copiste de musique italienne : choix des œuvres et méthodes d'agencement

Sébastien de Brossard copiste de musique italienne : choix des œuvres et méthodes d'agencement Andrew Woolley Concerts a deux’ (c.1702) : sources, compilation and performance practice

Concerts a deux’ (c.1702) : sources, compilation and performance practice Thomas Vernet A propos des copies de musique faites par J.-J. Rousseau pour le prince de Conti

Jeudi 11 mars 2021

14h30 :

Pascal Denécheau et Laurent Guillo Le projet AteCop : méthodologie et premiers résultats​

Le projet AteCop : méthodologie et premiers résultats​ Alessio Ruffatti Les copies françaises de musique italienne dans la mouvance de Mazarin

Les copies françaises de musique italienne dans la mouvance de Mazarin Catherine Cessac Charpentier compositeur et copiste

Jeudi 1er avril 2021

14h30 :

Rosalba Agresta Présentation du projet REMDM (BnF-IReMus)

Présentation du projet REMDM (BnF-IReMus) Nathalie Berton-Blivet et Fabien Guilloux L'économie de la copie dans une maîtrise capitulaire : l'exemple de la collégiale de Soignies au XVIII e siècle.

L'économie de la copie dans une maîtrise capitulaire : l'exemple de la collégiale de Soignies au XVIII siècle. Sylvie Bouissou Les copistes de l’Opéra et le marquis de La Salle [titre sous réserve]

Mercredi 12 mai 2021

14h30 :

Jean Duron Les copistes de la collection de musique française manuscrite réunie par Sébastien de Brossard

Les copistes de la collection de musique française manuscrite réunie par Sébastien de Brossard Jean-Philippe Goujon Les autographes de Campra

Les autographes de Campra Beverley Wilcox Two mysteries and a hypothesis: the early copyists for the Concert spirituel

Jeudi 3 juin 2021

14h30 :

Rebekah Ahrendt The Legacy in Vocal Music of Charles Babel, Prolific Transcriber of Italian Arias

The Legacy in Vocal Music of Charles Babel, Prolific Transcriber of Italian Arias Louis Delpech Copistes francophones et ateliers de copistes dans les cours allemandes (Güstrow, Gottorf et Dresde, 1660-1730)

Copistes francophones et ateliers de copistes dans les cours allemandes (Güstrow, Gottorf et Dresde, 1660-1730) Julien Dubruque Pratiques éditoriales d’André Danican Philidor

Jeudi 1er juillet 2021

14h30 :