Du 10 au 11 mars se tiendra en distanciel la deuxième édition de la rencontre des jeunes chercheurs sur l’Italie préromaine. Elle a pour thème « Dépasser la limite ». Le colloque est pluridisciplinaire. Au cours de cinq sessions, différents aspects de la limite seront discutés sur l’ensemble du territoire de l’Italie de l’âge du Fer au principat d’Auguste : frontières et enceintes, bornes, questions de territoire et de paysage, échanges et culture matérielle, questions de genre, mondes funéraires et sacrés, et méthodes. Cela sera suivi d’une table-ronde, où les enjeux épistémologiques pourront être abordés dans le cadre des sciences de l’Antiquité et au-delà.