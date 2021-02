Représentations et discours au carrefour des disciplines

Announcement

École Normale Supérieure de Bouzaréah–Alger

Laboratoire de Linguistique et de Sociodidactique du Plurilinguisme (LISODIP)

Le 30 mai 2021, en ligne

Responsables scientifiques

BELGHEDDOUCHE Assia,

OULEBSIR Kamila,

KARA Attika Yasmine,

OUCHERIF Lamia,

KEBBAS Malika

Argumentaire

Les représentations sont définies comme étant « un univers d’opinions et de croyances produit par un ensemble de personnes en interaction qui forment, ne serait-ce que pour l’objet à propos duquel ils échangent, un groupe. » (Vidal et alii., 2006 :19). Elles correspondent à une image qu’un être humain se fait d’un objet du monde, et elles sont de ce fait tributaires de plusieurs facteurs inhérents à l’individu et au groupe dans lequel elles se construisent.

L’importance de ces représentations réside dans le fait qu’elles fonctionnent « comme un système d’interprétation de la réalité qui régit les relations des individus à leur environnement physique et social et [déterminent] leurs comportements ou leurs pratiques. » (Abric, 2001 : 13). Elles expliquent en effet les comportements et les attitudes de l’être humain et elles agissent tel un filtre qui a le pouvoir de modifier la réalité perçue. À ce sujet, Moscovici précise que « représenter une chose, un état, n’est en effet pas simplement le dédoubler, le répéter ou le reproduire, c’est le reconstituer, le retoucher, lui en changer le texte » (1961 : 56).

L’image que se font les individus ou les groupes d’un objet comme la langue n’est généralement pas fidèle à sa réalité qui est perçue à travers leurs personnalités, leurs expériences et leurs visions du monde ; c’est dire à quel point cette représentation peut être difficile à cerner. Les comportements et les attitudes envers les langues sont liés aux représentations qu’en ont les usagers et les apprenants, des représentations qui naissent et se développent dans le contact avec les langues, mais aussi grâce au contact entre les langues.

Dans un milieu plurilingue, comme c’est le cas en Algérie, ces représentations peuvent concerner le statut des langues en présence, la norme, l’utilité de la langue, l’apprentissage de la langue, les pratiques enseignantes et l’image de soi et de l’autre (Billiez & Millet, 2001; Castellotti & Moore, 2002; Moore, 2001 ; Zarate, 1983 et 1993), etc.

Les situations d’enseignement/ apprentissage des langues sont un lieu où se construisent, circulent, se déconstruisent des représentations qui peuvent avoir une influence sur les comportements des apprenants et des enseignants. Cette influence est d’autant plus importante lorsque ce lieu réunit des individus venant d’horizons divers, ayant des pratiques langagières et des attitudes différentes envers les langues en présence comme c’est le cas en milieu universitaire. Ainsi, les représentations sur la langue et sur son enseignement-apprentissage, sur l’écrit, sur l’oral, sur la littérature, ou tout autre enseignement permettant le développement d’une compétence en langue, sont à l’origine des pratiques des enseignants et des attitudes des étudiants envers cet apprentissage.

Les discours contribuent à la construction des représentations sociales portées sur différents objets. Ainsi, les représentations peuvent être appréhendées comme un métadiscours, un discours sur les pratiques observées mais aussi une activité réflexive sur les pratiques des locuteurs eux-mêmes. Il serait donc intéressant de s’interroger sur le déploiement des représentations en discours. Une attention particulière sera donc accordée aux phénomènes liés aux hétérogénéités énonciatives (interdiscours, dialogisme, modalisation autonymique, altérité…) (Authier-Revuz, 1995, 1998, 2004) dans la mise en mots des représentations portées sur les langues et leur enseignement en milieu universitaire.

La littérature, elle aussi, est sans nul doute nourrie par les représentations sociales. Si l’on considère que ces dernières sont « présentes dans la vie mentale des individus aussi bien que des groupes et sont constitutives de la pensée » (Montandon, 2016), il devient nécessaire, à celui qui s’apprête à faire l’étude d’une œuvre littéraire, de considérer l’écrivain comme faisant partie de ces « individus » et de le voir comme l’un des « représentants » de la société dans laquelle il évolue, mais un représentant assez « singulier » car il est à la fois un être social mais aussi un être créateur qui a un « imaginaire » qui lui est propre. Ainsi, le lecteur est appelé, dans son analyse de l’œuvre littéraire, à découvrir la complexité avec laquelle l’écrivain inscrit sa vision du social dans un univers fictif. Il s’agit d’analyser « la manière dont les représentations et l'imaginaire social informent le texte dans son écriture même. » (Montandon, 2016). Il est question de voir dans l’œuvre littéraire plus qu’une simple inscription réelle dans l’histoire littéraire d’une société donnée mais plutôt une « poétique » dans laquelle des représentations sociales sont articulées, structurées ou travaillées par l’écrivain.

Cette journée d’étude aura donc pour objectifs de :

comprendre comment se construisent et se déconstruisent les représentations sur les langues et leur apprentissage en milieu universitaire ;

évaluer l’impact qu’elles ont sur les discours et les pratiques des étudiants et des enseignants;

analyser les procédés poétiques qui permettent de saisir les représentations sociales présentes dans une œuvre littéraire ;

envisager les implications didactiques de ces représentations.

Modalités de soumission et de présentation des communications

Les propositions de 250 mots, accompagnées d’une courte bio- bibliographie des auteurs(es), doivent être envoyées à l’adresse representationjournee@gmail.com

avant le 01 mars 2021.

Compte tenu de la crise sanitaire, la journée d’étude se tiendra en ligne.

Le texte complet de la contribution doit être envoyé avant le 28 mai 2021.

Comité d’organisation

Latifa MEZALI,

Anissa AGOUILAL,

Nesrine NACER,

Hayet BOUDJEMAA ;

Hayet LOULIA,

Wafa BEDJAOUI.

Comité scientifique

Attika-Yasmine KARA ;

Malika KEBBAS ;

Noudjoud BERGHOUT;

Phillipe BLANCHET ;

Claude CORTIER ;

Ratiba GUIDOUM ;

Assia BELGHEDDOUCHE ;

Kamila OULEBSIR ;

Marielle RISPAIL;

Lamia OUCHERIF

Claude COSTE ;

Stéphanie CLERC;

Boussaad SAIM ;

Moufida SAADI ;

Nawel SACI;

Khadidja KHELLADI ;

Fafa CHIKH SALAH ;

Houda BENZERROUG ;

Ouardia ACI ;

Goucem KHODJA ;

Myriam BRAHIMI ;

Kawther DEMBRI ;

Djazia HABET ;

Hakim MAHMOUDI.

