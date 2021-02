Revue d’histoire contemporaine de l’Afrique (RHCA), n°4 - Varia

Announcement

La Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique (RHCA) publie des articles évalués en double aveugle portant sur des recherches novatrices utilisant la méthode historique et offrant un regard original sur l’histoire contemporaine du continent africain dans son ensemble (incluant aussi l’Afrique du Nord et l’océan Indien), du XIXème siècle à nos jours. Nous souhaitons, pour le n° 4 à paraître courant 2022, organiser un numéro Varia. Une attention particulière sera donnée aux propositions d’articles mobilisant des sources inédites ou sous-exploitées et/ou qui les traitent de manière originale, ainsi qu’à celles traitant de zones géographiques du continent moins explorées par la littérature francophone.

Positionnement de la revue

La RHCA considère que la riche et complexe histoire du continent africain, en particulier du XIXème siècle à nos jours, mérite une revue qui lui soit consacrée entièrement. Si des discussions avec d’autres disciplines des sciences sociales peuvent nourrir les réflexions des historien·ne·s de l’Afrique, si les frontières géographiques des espaces à investir intellectuellement doivent sans cesse être questionnées, reste que l’ancrage de la Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique est bien l’étude historique du continent. Certains découpages chronologiques structurent plus que d’autres nos imaginaires et nos manières d’appréhender les réalités historiques, en particulier le moment colonial, de la phase de « conquête » aux indépendances. Mais moins qu’une réalité politique intangible, la périodisation usuelle de l’histoire de l’Afrique – précoloniale, coloniale, postcoloniale – est aussi le fruit d’une construction scientifique qui doit être questionnée.Il s’agit donc de penser de manière critique les mécanismes – économiques, politiques, institutionnels et disciplinaires – qui permettent de se jouer des chronologies classiques, tout en réfléchissant au traitement approprié des sources pour interpréter et écrire l’histoire du continent après le moment colonial. Cette séquence historique mérite en effet une plus grande attention et une réflexion sur la difficulté d’accès, non seulement aux archives africaines, mais aussi à certains terrains ou aux recherches réalisées sur place et peu diffusées.

Pour plus d’informations concernant notre politique éditoriale, voir ici.

Accueil des propositions

La revue appuie sa politique d’évaluation sur l’accompagnement des auteur·e·s tout au long de la publication de leurs travaux. Plutôt que de refuser des articles innovants mais pas encore assez aboutis, il s’agit d’offrir aux auteur·e·s, quelle que soit leur expérience, des discussions détaillées sur leur texte avant l’envoi en évaluation externe. Nous invitons à ce titre les « jeunes chercheurs », notamment du continent africain, à proposer un résumé pour ce numéro 4.

Les personnes intéressé·e·s peuvent soumettre un résumé de 500 mots maximum accompagné d’une biographie de 100 mots. Le résumé doit notamment préciser la thèse de l’article et son ancrage historiographique, la démarche méthodologique que l’auteur·e propose de suivre et les sources utilisées. Les propositions et les articles peuvent être envoyés en français, anglais, portugais ou espagnol. Les propositions seront sélectionnées par le comité de rédaction de la RHCA avant notification aux auteur·e·s.

Les propositions sont à envoyer

au plus tard le 15 mars 2021

en format Word ou LibreOffice à : revuerhca@gmail.com

Calendrier prévisionnel

Notifications aux auteur·e·s : 1er avril 2021

Envoi de la première version de l’article : 7 juillet 2021.

Les articles attendus doivent être originaux, compter entre 35 000 et 55 000 signes (espaces et notes de bas de pages comprises, sans bibliographie finale). Les consignes aux auteur·e·s sont disponibles ici

Publication : premier semestre 2022

Comité éditorial

Rédaction en chef

Camille Evrard (FRAMESPA/MIAS-Toulouse/Madrid)

Alexander Keese (UNIGE-Genève) (Directeur de publication)

Martin Mourre (IMAF-Condorcet)

Romain Tiquet (CNRS/IMAF-Aix-en-Provence)

Comité de rédaction

Saphia Arezki (IREMAM-Aix/Marseille)

Louis Audet-Gosselin (CEFIR-Montreal)

Louise Barré (LAM-Bordeaux)

Pedro Cerdeira (UNIGE-Genève)

Cissé Chikouna (Université Cocody-Abidjan)

Marie-Luce Desgranchamps (UNIGE-Genève)

Amadou Dramé (IHA/CREPOS-Dakar)

Daouda Gary-Tounkara (CNRS/IMAF-Condorcet)

Muriel Gomez-Perez (Université Laval-Canada)

Héloise Kiriakou (IMAF-Paris)

Céline Labrune-Badiane (Université Assane Seck-Ziguinchor/Sénégal)

Rose Ndengue (CEDREF/CUREJ-Paris/Rouen)

Claire Nicolas (UNIL-Lausanne)

Florent Piton (CESSMA-Paris)

Karine Ramondy (SIRICE-Paris)

Anton Tarradellas (UNIGE-Genève)

Joseph Tsigbe (Université de Lomé-Togo)

Responsables de rubriques

Comptes-rendus de lecture : Claire Nicolas

Varias : Héloise Kiriakou, Karine Ramondy

Entretiens : Céline Labrune-Badiane, Rose Ndengue, Florent Piton

Sources, terrains & contextes : Daouda Gary-Tounkara, Muriel Gomez-Perez