1851-1871 : une histoire de vingt ans

Announcement

Colloque organisé par la Société Pierre-Joseph Proudhon et la Maison Auguste Comte, Paris, jeudi 2 et vendredi 3 décembre 2021, Chapelle de L’Humanité, 5, rue Payenne, 75003

Argumentaire

2021, année du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, du 170ème anniversaire du coup d’État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte et du 150ème anniversaire de la Commune de Paris sera une année riche en commémoration.

L’invention de la légende napoléonienne et l’éphémère vie de la Commune de Paris seront mises à l’honneur dans de nombreux colloques et expositions. Pour notre part, nous nous proposons de nous attarder sur les années du Second Empire et étudier la Commune dans sa continuité avec 1851.

En reliant la chute de la Deuxième République et le souvenir de la Commune nous nous proposons de jeter des ponts entre les spécialistes du régime impérial et les passionnés de la Commune, souvent grands contempteurs du Second Empire. Ce qui nous intéressera sera donc, par-delà ces deux événements, de rendre compte de cette histoire de vingt ans allant de la fin de la Deuxième République dans la violence du coup d’État et des persécutions politiques jusqu’à la naissance de la Troisième République dans la violence de la guerre et des massacres.

Au-delà des circonstances particulières qui marquent l’histoire de la Commune de Paris, nous mettrons en évidence l’influence de la déception, de la rancœur et du ressentiment qui ont marqué la gauche française et européenne à partir de 1851, voire même de 1848.

Comment le Second Empire a-t-il préparé la Commune de Paris ? Dans quelle mesure les Communards de 1871 ont-ils voulu rejouer 1848 ? Comment les esprits proches de la République démocratique et sociale ont-ils traversé ces vingt années séparant le coup d’État de la semaine sanglante ?

Ce colloque, prévu pour le 2-3 décembre 2021 à la Chapelle de l’Humanité (les dates ne sont pas choisies par hasard) vise à explorer les continuités et les ruptures qui marquent cette période. Le sujet est sans doute vaste. Cependant, des approches circonscrites aux différents thèmes (politiques, sociaux, économiques, culturels, etc.), à des acteurs spécifiques ou à des événements temporellement plus limités (élections, guerres, bouleversements politiques, etc.) sont, bien évidemment possibles. De la même façon, le fait que la Société P.-J. Proudhon et la Maison Auguste Comte soient à l’initiative de ce colloque ne doit pas conduire les contributeurs à privilégier l’attitude de Proudhon et ses amis ou de Comte et des positivistes sous le Second Empire. C’est bien l’ensemble du spectre politique (saint-simoniens, socialistes, républicains, libéraux, anticléricaux, ou catholiques) qui pense, ressent et agit durant cette période. De la même façon, les contributions sur l’impact du Second Empire à l’étranger sont les bienvenues tant il a pu inspirer de nombreuses réflexions sur le Césarisme, l’ordre géopolitique européen ou le statut politique du Pape dans une Italie unifiée au-delà de nos frontières.

Compte tenu de la situation sanitaire aussi exceptionnelle qu’incertaine, on ne peut garantir que le colloque aura lieu aux dates voulues et annoncées ici, mais il nous semble important de prendre date pour qu’il puisse se tenir et nous permette d’explorer notre sujet et, éventuellement, déboucher sur la publication d’un ouvrage collectif imprimé commémorant ces événements.

Modalités pratiques d'envoi de propositions

Les propositions de contributions sont à adresser

avant le 15 mars 2021 à :

steproudhon@wanadoo.fr et auguste.comte.paris@gmail.com

Les propositions comprendront un titre, une problématique, un argumentaire de 1500 à 2000 signes montrant en quoi la contribution répond à une ou plusieurs thématiques de cet appel.

Les communications orales lors du colloque prendront la forme d’une prise de parole de 20 à 30 minutes. Elles pourront être rallongées et approfondies dans le cadre de leur publication.

Les frais des chercheuses et chercheurs sans poste seront pris en charge et une aide à l’entreprise de recherches nouvelles peut être envisagée.

Comité scientifique et d’organisation