Malaise dans la république : que dit la fiction ?

Revista "Intercâmbio" nº 14

Argumentaire

Le contexte national français actuel est indéniablement marqué et traversé par un débat identitaire sans précédent depuis la Libération qui engage des argumentaires contradictoires, inconciliables, voire ouvertement opposés. En effet, la reconfiguration du panorama social, politique, culturel et médiatique de l’Hexagone, engendrée par les retombées postcoloniales, l’immigration massive et l’accueil migrant, notamment en provenance de cultures à assimilation moins évidente ou automatique, et la difficile gestion sociétale d’un « vivre ensemble », érigé en principe quasi constitutionnel, mais non consensuel, se reflète dans un débat de plus en plus tendu entre des extrêmes identitaires ; une approche mémorielle conflictuelle à retombées revendicatives et victimaires, mais aussi, dans sa version la plus sensible, une aggravation des frictions sociales, voire des épisodes terroristes.

Celles-ci se manifestent par une recrudescence des violences urbaines, et ce qu’un certain discours politico-médiatique désigne par « ensauvagement » ; une dérive séparatiste et communautaire, notamment de nature islamique ; une expression à plusieurs niveaux des discours indigéniste et décolonial. Le cadre national français actuel assume, dès lors, l’aspect d’un malaise dont la fiction romanesque n’est pas absente ou auquel elle n’est pas indifférente.

Modalités pratiques d'envoi de propositions

Nous invitons les chercheurs que cette thématique intéresse et interpelle à envoyer un résumé de proposition d’article (250 mots maximum) accompagné d’une brève notice biobibliographique (10 lignes maximum)

jusqu’au 15 juillet 2021

à intercambio@letras.up.pt sur les axes suivants de représentation fictionnelle (uniquement en littérature et en langue française) :

Dérives identitaires ;

Rivalités identitaires et victimaires ;

Communautarismes ;

Conflits mémoriels ;

Islam et séparatisme ;

Affrontements (sub)urbains.

Les propositions retenues feront l’objet d’un envoi de l’article définitif jusqu’au 31 octobre 2021 dans le cadre de consignes et d’un protocole de rédaction que nous vous transmettrons à observer scrupuleusement en cas de réponse positive du comité scientifique.

Nous vous invitons à découvrir notre revue sur http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id05id1184&sum=sim

Langues de rédaction : français et portugais.

Éditeurs du nº 14

Maria de Fátima Outeirinho,

José Domingues de Almeida

Nicole Almeida

Directeur

José Domingues de Almeida

NB : une rubrique Autres papiers accueille des articles inédits touchant les Études Françaises et Francophones en dehors de la thématique proposée dans ce numéro précis.